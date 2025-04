Quello tra camicie e pantaloni potrebbe seriamente definirsi un amore senza fine. La moda primavera 2025 ne è testimone, e ci offre – attraverso i migliori look da copiare allo street style – una moltitudine di idee di stile a cui attingere. Noi ne abbiamo selezionate 5, estremamente semplici da replicare nei tuoi look da giorno. Dai jeans ai bermuda passando per i classici pantaloni neri e quelli sartoriali con le pinces, in ciascuna di queste mise troverai un’infallibile alleata del guardaroba femminile: la camicia bianca.

Quali pantaloni indossare con la camicia bianca: i classici neri, eterni must-have

Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato dell’addizione (vincente) non cambia. Se ti stai chiedendo quali pantaloni indossare con la camicia bianca per un risultato estremamente classico – semplice eppur sublime, – noi ti consigliamo quelli neri e dritti. Sono passepartout tanto quanto la camicia bianca, e ce lo dimostra questo look che chiama in causa un terzo must-have: il gilet nero. Più chic (e minimal) di così.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quali pantaloni indossare con la camicia bianca? A vita alta, in vellutino a coste

Il fascino del tailleur non smetterà mai di raccogliere consensi. La moda primavera 2025 ti invita a prendere in osservazione anche i completi color cammello (sentiti libera di spaziare anche verso le nuance pastello o il color burro), in particolar modo quelli realizzati in vellutino a costine. Da indossare, ovviamente, finché clima primaverile consente. Dopodiché, conserveremo la strategia cromatica e passeremo al lino (sì, anche per la camicia bianca).

Foto Launchmetrics/Spotlight

E se fossero semplicissimi pantaloni in denim?

Quali pantaloni indossare con la camicia bianca se si è delle grandissime fan dei jeans? Ovviamente, quelli in denim. La risposta non potrebbe essere più semplice di così. Hai due opzioni, entrambe valide in base alla tipologia di jeans che sceglierai. La prima: inserisci la camicia bianca all’interno, specialmente se a vita alta. Una strategia ottimale per slanciare la silhouette. La seconda: se la camicia è oversize, lasciala fuori dai jeans per un risultato cool.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I bermuda, per andare già incontro all’estate

Manca poco, a breve inizieremo a sentire forte e chiaro anche il richiamo delle tendenze moda estive. E non potremo certo sacrificare la nostra passione per i jeans. Ergo, puntiamo dritto verso i bermuda in denim, un altro must-have che svolge un ruolo assolutamente chiave nel guardaroba femminile. Puoi inserire la camicia bianca all’interno e completare il look con degli eleganti sandali con il tacco (a blocco o stiletto, la scelta sta a te).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Larghissimi, a vita alta e con le pinces. Per essere cool, e anche chic

Dulcis in fundo, un look street style da cui prendere ispirazione non solo in fatto di stile ma anche in termini di coolness. Quali pantaloni indossare con la camicia bianca se non proprio quelli a vita alta e con le pinces? Si aggiunga poi la caratteristica di un taglio ampio e morbido, e – voilà – sarà impossibile non essere irresistibilmente cool. Spazio poi agli accessori: gioielli oro e occhiali da sole per un effetto più effortless chic che mai.

Foto Launchmetrics/Spotlight

