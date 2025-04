Dobbiamo ammetterlo in partenza: abbiamo un debole per i pantaloni larghi. Il loro taglio, specialmente se diritto, conferisce carattere a qualsiasi mise. Ma come valorizzarli ed enfatizzarli al meglio? Vogliamo svelarti qualche trucchetto, così come li abbiamo rubati ai migliori look street style da copiare subito (o da cui prendere semplicemente ispirazione). A venirci in aiuto sono anche le tendenze scarpe della moda primavera 2025, con un mix essenziale e tutto da scoprire all’insegna di ballerine, slingback, décolletées e sandali. Tempismo perfetto per andare (già) incontro anche all’estate.

Quali scarpe indossare sotto i pantaloni larghi? Le ballerine!

Prendiamo in considerazione dei larghi pantaloni in denim, come quelli protagonisti di questo look street style. Che siano monocromatici o effetto candeggiato (proponendo, dunque, una doppia nuance a contrasto), l’abbinamento con le ballerine ultraflat si rivelerà un’ottima idea. Potrai sceglierle a tinta unita, oppure – se desideri osare con un pizzico di ulteriore brio – preferirle in un’interpretazione animalier. Le ballerine leopardate sono senz’altro must-have, ma hai considerato già il fascino di quelle effetto-muccato?

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le décolleté, per essere chic

Non c’è ombra di dubbio che, una mise costruita con pantaloni dritti e décolletées, sappia essere eternamente chic. Come costruire l’abbinamento? Less is more, lascia che il minimalismo sia la tua luce guida. Comincia dai pantaloni: in tessuto o denim, sceglili monocromatici. Puoi aggiungere al look delle décolletées en pendant oppure cromaticamente a contrasto. Ora che le tendenze moda primavera 2025 consentono, gioca con un top a fascia e con una borsa colorata. Dal look in foto sotto rubiamo l’accento rosa pastello, una coccola candy.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I sandali, magari con un pratico tacco a blocco

Poche cose, in primavera, sono più belle dei pantaloni morbidi in tessuto con laccetto da stringere in vita. Comodi e chic, trasudano un’eleganza disinvolta e per niente ostentata. Li ritroviamo non solo in abbinamento con le T-shirts ma anche con le camicie en pendant o tono su tono, capaci di creare spesso look che rievocano l’animo effortless dei pigiami coordinati. Dato il loro mood già prevalentemente estivo, ben venga sfoggiarli con i sandali: sceglili col tacco a blocco se l’intento è sperimentare la praticità da mattina a sera.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quali scarpe indossare sotto i pantaloni larghi? Le slingback

Cinturino al tallone, tacco kitten oppure a spillo, e poi la silhouette a punta che slancia la figura femminile ed enfatizza le linee del piede: se ti stai nuovamente chiedendo quali scarpe indossare sotto i pantaloni larghi, ecco un’ulteriore risposta da assimilare e portare subito nel tuo stile. Le slingback sono perfette, anche con pantaloni sartoriali a palazzo (e a vita bassa) abbinati a top bandana.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Ballerine, variazione sul tema: la punta squadrata

Quali scarpe indossare sotto i pantaloni larghi, se si desidera uscire dagli schemi più canonici? Il nostro invito è quello di sperimentare sì le ballerine, ma in una versione ancor più ancorata al mondo del balletto classico. La punta squadrata e rialzata ricorda infatti le scarpette da ballo di una vera étoile: mixata con pantaloni larghi a palazzo, è davvero cool.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Quale sarà il colore della primavera 2025?