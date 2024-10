Cari maglioncini autunnali, tocca a voi. Le tendenze moda 2024 non potrebbero accontentarci più di così: i must-have di stagione non sono solo caldi e confortevoli, ma anche caratterizzati da un fascino timeless che li rende assolutamente perfetti per tutte le stagioni fredde a venire. Dalla lana al cashmere, abbiamo selezionato per te un po’ del meglio su cui puntare gli occhi qui e ora. Non abbiamo dubbi: te ne innamorerai perdutamente.

Come indossare i maglioncini autunnali?

Con i maglioncini autunnali è impossibile sbagliare: non esiste giusto o sbagliato. I migliori look street style della moda autunno 2024 ci invitano a sperimentare non solo gli abbinamenti casual più semplici (con i jeans, ad esempio), ma anche quelli più stratificati e leggermente più complessi. Ad esempio, il maglioncino a quadri o rombi dà prova di essere perfetto nello styling con camicia bianca e minigonna a pieghe. Finché la temperatura autunnale lo consentirà potrai completare la mise con calze parigine o mocassini, per poi passare direttamente ai collant con gli stivali. Sì anche ai maglioncini autunnali a collo alto: sfoggiali con i pantaloni a vita alta, avendo cura di inserirli sapientemente all’interno lasciando la scena anche a una cintura con maxi fibbia metallica.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping di maglioncini autunnali: tutti i modelli da comprare ora

Su quali maglioncini puntare questa stagione? Vogliamo che il tuo guardaroba trascenda il concetto di stagionalità, a prescindere da quelle che sono le tendenze moda autunno-inverno 2024-2025. Per il tuo shopping di maglioncini autunnali, abbiamo selezionato alcune proposte che possono quindi accontentarti, meravigliarti – e soprattutto, gratificarti! – oggi come domani e dopodomani ancora. Siamo certe che anche nelle prossime stagioni fredde continuerai a indossarli con gioia e piacere. Vedi ad esempio il classico maglioncino con righe blu navy, le proposte monocromatiche in cashmere (assolutamente timeless) e quelle a rombi dal fascino un po’ retro. Non ti resta che scoprirle tutte.

In 100% lana, Mango (€49,99)

In cashmere, Uniqlo (€89,90)

In 100% cashmere, From Future (€175)

In misto mohair e lana, Woolrich (€300)

In misto lana, & Other Stories (€99)

In maglia a rombi, Zara (€45,95)

In mohair, Rouje Paris (€180)

In morbida maglia, H&M (€29,99)

In lana e cashmere, Polo Ralph Lauren, su MyTheresa (€209)

In lana. Piombo, da OVS (€69,95)

