Che il tennis sia lo sport del momento non è un segreto. Appassiona gli sportivi, ma anche le fashion addict. Perché potremmo anche non conoscere a menadito il gergo tecnico di una partita, ma un look vincente sugli spalti non ci sfugge. E questa volta, l’ispirazione arriva dalla cantautrice statunitense Olivia Rodrigo che direttamente da Wimbledon (dove fino al 13 luglio è in corso il celebre torneo) sfoggia l’abito chemisier a fantasia vichy che quest’estate non può mancare nel nostro guardaroba.

L’abito vichy di Olivia Rodrigo protagonista a Wimbledon

L’abbiamo lasciata sul palco del Glastonbury, uno dei Festival più pop della cultura inglese e la ritroviamo, ancora in suolo britannico, ma stavolta a Londra, sugli spalti del torneo sull’erba verde più amato d’Inghilterra. Olivia Rodrigo ride e scherza insieme al fidanzato, l’attore dal fascino tutto british, Louis Partridge. Certo l’amore le dona un’allure irresistibile, ma bisogna ammettere che l’abito in fantasia vichy ci mette molto del suo. Perché i quadretti bianchi e rossi sono un passe-partout certo, ma anche garanzia di un look semplice e sofisticato allo stesso tempo, con un pizzico di romanticismo che con la bella stagione ci piace sempre.

Olivia Rodrigo e il fidanzato Louis Partridge sugli spalti di Wimbledon. Foto IPA

E la cantante di Drivers license sceglie di lasciare che il suo chemisier in cotone midi sia il protagonista del look. I capelli sono sciolti, la manicure è nude: completano il look un paio di occhiali da sole con lenti ovali e una borsa a bauletto nella stessa nuance dell’abito. Il risultato è un outfit da giorno ad alto tasso di cuteness e per questo assolutamente da replicare. Il dettaglio che fa la differenza è sicuramente il taglio dell’abito vichy che accompagna le forme della cantante senza costringerle, ma poi quanto ci piacciono i bottoncini tutti rigorosamente abbottonati?

Perché la fantasia scelta da Olivia Rodrigo è tutta da copiare

Ti sei mai chiesta perché la fantasia a quadretti torni ogni estate? Forse non lo sai, ma il vichy è il disegno vacanziero per eccellenza, tra l’altro (non a caso) amatissimo dalle donne francesi. Il suo nome è lo stesso di una celebre località termale della Francia, che molto gradita a Napoleone III, nell’Ottocento divenne anche meta prediletta delle nobildonne che passeggiando per le sue strade, indossavano proprio abiti a fantasia vichy.

Ma i quadretti li hanno amati moltissimo anche dive del cinema come Ingrid Bergman e Jane Birkin. Brigitte Bardot, nel 1959, scelse di sposarsi con Jacques Charrier con un abito in vichy. E per di più fu amatissimo anche dalla principessa Diana. E quindi chi siamo noi per privarcene? Il rosso è sicuramente la scelta perfetta per quest’estate, ma anche nella variante nera e blu questa fantasia dà il meglio di sè. E per non sbagliare, meglio giocare in casa: abbinala con accessori ton sur ton o nelle tonalità del beige e del cipria. L’effetto bon ton è assicurato.

Shopping: copia il look di Olivia Rodrigo

Abito midi con colletto in fantasia vichy, Dixie (€125)

Abito midi a quadretti senza maniche, con top elastico, Zara (€49,95)

Abito midi con maniche a palloncino e scollatura quadrata, Rouje (€195)

Abito midi con stampa vichy, Parfois (€49,99)

Abito corto in cotone a quadretti, Posse (€439 su Farfetch)

