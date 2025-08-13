Chi sceglie il mese di settembre per le vacanze estive conoscerà benissimo la sensazione: dolce, spensierata, pervasa dalla possibilità di un’autentica fuga da quella stessa realtà a cui tutti gradualmente tornano mentre tu, finalmente, ti concedi il tuo meritato momento di ferie. Fa leggermente meno caldo, c’è meno turismo in giro e resta solo da godersi il relax. Con te, la valigia giusta con tutti i must-have più appropriati per i tuoi look. Pochi ma buoni, quelli necessari e decisamente versatili e che – insieme ad accessori e scarpe – sapranno essere veri alleati al mare, in piscina o magari in barca. Li abbiamo selezionati per te in questa guida shopping, pronta a scoprirli? Ecco i migliori vestiti da portare in vacanza a settembre, tutti perfettamente in linea con le tendenze più cool (e chic!) del momento.

Vestiti da portare in vacanza a settembre: cosa mettere in valigia?

Due saranno i vestiti che non potranno mancare nella tua valigia e che – indovina un po’! – si riveleranno essere anche i più versatili. Il primo? È decisamente l’abito corto, da scegliere in crochet a maglia stretta o larga. È un capo indubbiamente pratico, perfetto da indossare come copricostume oppure per il look da aperitivo in riva al mare. Il secondo abito must-have, invece, non può che essere lo slip dress, ovvero il vestito in chiave lingerie che si contraddistingue per le spalline sottilissime. Leggero e morbido, scivola sulla pelle e caratterizza con il suo minimalismo anche le mise serali più chic. Occorrerà solo impreziosirlo con i bijoux più luminosi e completare l’eventuale styling con morbidi cardigan o giacche di jeans oversize, per far fronte alle temperature leggermente più basse di fine settembre.

Shopping: i must-have furbi da comprare ora

Pronta per fare incetta di vestiti, accessori e scarpe da portare in vacanza con te a settembre? Li abbiamo selezionati per te con una logica ben precisa: essere tuoi alleati anche al rientro in città e nelle prossime vacanze estive. Prendi come punto di partenza lo slip dress a righe: al mare potrai sfoggiarlo con comode ciabattine con suola in paglia, ma al rientro dalle ferie sarà perfetto anche nello styling con la giacca in denim, che puoi portare già ora con te in vacanza per far fronte alle temperature settembrine leggermente più basse. Non meno interessante è la camicia di lino a maniche lunghe che ora puoi sfoggiare come copricostume, prima di trasformarla nella conditio sine qua non dell’abbinamento con i jeans a vita alta. Per le serate più chic di fine settembre, ben venga anche considerare il kimono come valido capospalla: leggero ma non troppo, giusto e ad hoc per vivere con eleganza gli ultimi attimi di spensieratezza estiva.

Da notare infine anche gli accessori, dalla borsa a secchiello sempre pratica e passepartout fino alle clogs col tacco e le espadrillas con suola in corda. Pezzi pratici, ma soprattutto versatili. Perché quando la comodità incontra lo stile, la valigia sì che diventa furbissima!

Vestito lingerie a righe, Zara (€69,95)

Camicia a maniche corte stampata, Piombo, da OVS (in sconto a €14,97)

Shorts con borchie, H&M (€29,99)

Borsa a secchiello, Surkana (in sconto a €48,40)

Vestito in crochet, Desigual (in sconto a €47,60)

Clogs in pelle, Bata (€69,90)

Abito all’uncinetto, MC2 Saint Barth (€189)

Costume intero imbottito, Calzedonia (in sconto a €34,50)

Maxi bag in spugna, Nort Beachwear (€90)

Foulard in seta, Franco Ferrari (€175)

Camicia in 100% lino, Oysho (€59,99)

Pantaloni di lino, Nort Sails (in sconto a €57,50)

Mocassino espadrillas, Docksteps (in sconto a €29,95)

Giacca in denim con maniche a palloncino, Levi’s (€150)

Cardigan in pura lana Merino, United Colors of Benetton (€69,95)

Cappottino kimono, Zara (in sconto a €139)

