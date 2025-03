Le migliori borse a secchiello da comprare ora? Sono quelle che indosserai ancora e ancora e ancora, in tutte le stagioni a venire. Perché le bucket bag più belle sono anche quelle capaci di trascendere la stagionalità dei diktat, consentendoti di investire su un accessorio che – oltre a essere di tendenza – sa conquistare il tuo cuore con il suo fascino timeless. In questo manuale di stile ti portiamo sì alla scoperta delle borse a secchiello su cui investire ora (piccoli o grandi budget, a te la scelta!), ma ti guidiamo anche verso qualche dritta interessante su come indossarle.

Come indossare la bucket bag? Idee dallo street style

Classiche ed eleganti, oppure cool e dall’estetica kawaii, ma anche glamour: quante anime può avere una borsa a secchiello? La nostra domanda trova risposta nei look street style più belli, in cui abbiamo avvistato le migliori tendenze accessori da tenere in considerazione per i nostri prossimi look. Il nostro excursus comincia dalla borsa a secchiello nera con dettagli color argento: è la scelta perfetta per una mise da sera, che chiede solo di essere sofisticata e chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Non meno interessanti sono due altri diktat che interessano le borse a secchiello da vicino: i charm continuano a impazzare nello street style. Le it-girls ne sono letteralmente ossessionate, perciò – se anche tu desideri sperimentare – scegli i tuoi ciondoli preferiti e corri a personalizzare la tua bucket bag. Risultato? Una borsa unica. Se invece preferisci dare carattere ai tuoi look attraverso i materiali, opta per la pelle effetto-metallizzato: è il glamour elevato al quadrato!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le migliori borse a secchiello da comprare ora

Piccolo o grande che sia il tuo budget, poco importa. Siamo sicure che in questa selezione shopping identificherai il tuo prossimo must-have. Per procedere con la scelta della tua prossima borsa primaverile, osservane i dettagli oltre che lo stile. Ricorda: la praticità è tutto. Dunque, quali caratteristiche desideri che abbia? Una tracolla lunga o corta? Con o senza tasche interne? Quanto al colore, preferisci una nuance passepartout – come il bianco, il nero e il marrone – o colori pastello che interpretano la spensieratezza del guardaroba primaverile? Dulcis in fundo, una micro-tendenza nella macro-tendenza: dai monogrammi dei brand accessibili a quelli delle grandi maison, anche le borse a secchiello dicono sì alla logomania.

In morbida pelle e con cordino, Frau (€89)

In tessuto spalmato e con catena, United Colors of Benetton (€49,95)

Bucket bag con doppio manico, Zara (€39,95)

Secchiello in pelle con frange, Parfois (€59,95)

In pelle e con fodera in tessuto jacquard riciclato, Borbonese (€345)

In pelle bianca, Il Bisonte (€445)

Con chiusura a sacco con laccetti regolabili, Label Rose (€57,95)

In pelle e con chiusura a coulisse, The Bridge (€498)

In rafia e pelle, Hogan (€490)

Bucket bag con iconico monogramma della maison, Louis Vuitton (€1550)

