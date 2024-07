D’estate non c’è niente di più bello di indossare un abito fresco, morbido, semplice nelle linee ma sensuale nell’effetto finale. È il caso dello slip dress, l’abito sottoveste che richiama alla memoria (anche) il concetto di veste da notte, specialmente se ricco di pizzi e tulle ricamato. Le icone dello street style internazionale ne hanno fatto il pilastro dei propri look da giorno e da sera, portandolo alla luce del sole in abbinamento con scarpe, accessori e gioielli di tendenza. Scopri subito come indossarlo anche tu!

Slip dress bianco e décolletées arancioni, per un tocco di brio

Esistono infiniti motivi per scegliere proprio un vestito bianco. Declinato nel colore più candido e immacolato, l’abito diventa come un veicolo che esprime in modo tacito eleganza, purezza, femminilità. Lo dimostra questo look street style in cui lo slip dress bianco è protagonista indiscusso, seppur accompagnato nello styling dalla scelta di accessori che conferiscono al risultato finale ulteriore grinta e personalità. A cominciare dalle scarpe, in merito alle quali è stata presa una decisione del tutto inaspettata: le décolletées arancioni a punta sono un accento brioso e caratterizzante. Ne deriva un’osservazione: se le sostituissimo con un paio di sandali colorati con tacco stiletto? Ben venga provare prima di subito.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Slip dress nero con bretelline metalliche, per un look très chic

Non il solito abito sottoveste di colore nero. Lì dove avremmo appunto immaginato semplici bretelline tono su tono, ecco comparire un’interpretazione in metallo dorato e incrociata all’altezza dello sterno. Questo dettaglio rende lo slip dress la scelta definitiva anche per i look serali più eleganti, in cui la mise può essere riproposta non solo in abbinamento con décolletées a punta ma anche con sandali col tacco a spillo. In una versione declinata nelle nuance pastello, diciamo sì anche ai look da cerimonia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

L’abito sottoveste con ricami in pizzo: sofisticatezza al quadrato

Ecco l’interpretazione dello slip dress che nel guardaroba femminile non può – e non deve! – assolutamente mancare. La moda estate 2024 strizza l’occhiolino all’abito sottoveste nella sua accezione più pura e autentica, ovvero quella con inserti in pizzo o tulle ricamato, che rimandano appunto al mondo della lingerie. D’altronde, è di abito sottoveste che stiamo parlando, nonché dell’abito perfetto anche come camicia da notte. Dal cassetto dell’intimo allo street style, per le it-girls il passo è stato breve. E lo indossano in chiave total look puntando su un unico e solo colore. In questo caso, il bianco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Minimalismo e colore, con il (mini) slip dress rosso

Amanti dei tagli mini, questo look è per voi. La versione più corta dello slip dress di tendenza questa estate 2024 non può assolutamente non essere integrata in questa guida di stile. La regola per indossarlo al meglio? Si comincia dalla scelta, in realtà. Ovvero puntando sul minimalismo del taglio sartoriale. Più semplice è, meglio è. Anzi, sarai tentata persino di sperimentare colori vibranti ed energici come il rosso! Questo che ti proponiamo in foto sotto è il mini slip dress a cui noi non diremmo assolutamente di no, specialmente se abbinato alla fantastica borsa Locò di Valentino Garavani (da sogno!).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quando lo slip dress incontra la tendenza fiori

Per slip dress intendiamo anche un abito scivolato nella sua silhouette. I dettagli restano inconfondibili, ovviamente: bretelline sottili e profondo scollo a V. E se introduciamo anche una delle fantasie di tendenza e più timeless di sempre? Con la stampa a fiori, anche l’abito sottoveste trova la sua evoluzione più sublime. Fiori e balze fanno di questo vestito la scelta perfetta per un look da cerimonia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

