Chi ti ama non ti fa male – Cogli i segnali e scappa. Storie di chi si è salvata

Troppe brutte storie di abusi, che talvolta degenerano in femminicidio, denunciano la difficoltà delle donne di riconoscere in tempo i segnali di una relazione maltrattante. È un attimo scambiare la gelosia col possesso, la cura col controllo, il bisogno di compiacere l’altro con la lenta sottomissione ai suoi ricatti. E così lui ti umilia, ti svaluta, ti priva delle amiche, dei soldi, del lavoro, delle uscite, di quella gonna che ti piace tanto.

Il podcast per aiutarti a cogliere i segnali di una relazione maltrattante

Mentre il Paese è sconvolto dalla morte di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni dall’ex fidanzato, un ragazzo come tanti, abbiamo capito una volta di più che la violenza è figlia di una cultura patriarcale che svaluta sistematicamente le donne e che può esplodere in chiunque, in qualsiasi momento. Ma può essere fermata, se impariamo a non sottovalutare i sintomi sospetti. Spesso i segnali sono lampanti, ma non li vediamo. Per aiutare le ragazze e le donne a riconoscerli, Donna Moderna ha deciso di raccontare storie di chi quella violenza, fisica e psicologica, l’ha subita ma avuto la forza di uscirne. Forte, libera, vincitrice.

Con il podcast anche la campagna #nontiamase

La voce di Francesca Barra, giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica, ti introduce all’ascolto di ogni puntata. Con il compagno, l’attore Claudio Santamaria, è protagonista della nostra copertina che esce in concomitanza del 25 novembre. Nella video-intervista della nostra direttrice Maria Elena Viola, la coppia, affiatata e innamorata, si racconta. Ma soprattutto dà voce alla nostra campagna social #nontiamase: se anche tu, come le protagoniste delle nostre puntate, hai avuto o hai una relazione tossica di violenza fisica, psicologica, verbale, economica, siamo qui per ascoltarti. E per cercare di aiutarti. Manda un messaggio in direct sul nostro profilo Instagram o alla mail [email protected]. Lo raccoglieremo e racconteremo anche la tua storia!

Prima puntata: Non ti ama se ti isola

A scriverla e a raccontare la storia della prima puntata, perché l’ha vissuta in prima persona, è Barbara Rachetti, giornalista di Donna Moderna, che racconta la sua relazione di maltrattamento e manipolazione quando lei, ragazza, 30 anni fa,scambiava l’isolamento, il controllo e la gelosia per amore. È la prima volta che Barbara lo racconta, e ha deciso di farlo qui per aiutare chi, come lei, è caduta nella rete della manipolazione fatta di sensi di colpa, rimozioni, offese, umiliazioni. Con lei c’è la dottoressa Annalisa Valsasina, psicoterapeuta e direttrice scientifica di Fondazione Libellula, il primo network di aziende unite contro la violenza sulle donne.

Ascolta la prima puntata qui

Siamo anche su Spreaker

Chi ti ama non ti fa male – Cogli i segnali e scappa. Storie di chi si è salvata è un podcast di Donna Moderna.

I testi sono di Barbara Rachetti

La cura editoriale è di Marta Bonini

Il sound design è di Patrizia Missagia