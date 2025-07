Nel quadro delle celebrazioni per la Festa nazionale del 14 luglio, la Francia si prepara a conferire la sua massima onorificenza civile, la Legion d’Onore, a personalità che si sono distinte per il loro impegno al servizio della collettività. Tra i nomi più significativi figura quello di Gisèle Pelicot, diventata un emblema del movimento femminista internazionale per il coraggio dimostrato nel raccontare pubblicamente le gravi violenze subite per anni.

Gisele Pelicot, una storia di coraggio e denuncia

La sua vicenda ha scosso l’opinione pubblica francese e internazionale. Per circa un decennio, Pelicot è stata vittima di abusi sessuali sistematici, perpetrati in uno stato di incoscienza indotto da sostanze chimiche. Il responsabile principale di questi atti, l’allora marito, è stato processato e condannato nel 2024, grazie anche alla testimonianza diretta di Pelicot, che ha deciso di affrontare pubblicamente quanto accaduto, rompendo un lungo silenzio. La sua deposizione ha avuto un forte impatto non solo giudiziario, ma anche sociale e legislativo. Il processo ha contribuito ad avviare una riflessione collettiva sul tema dello stupro in condizioni di sottomissione chimica, portando a una riformulazione della normativa francese in materia di consenso e violenza sessuale.

Un riconoscimento che va oltre i confini

L’inserimento di Gisèle Pelicot nella lista dei nuovi membri dell’ordine cavalleresco francese è stato accolto come un segnale di riconoscimento del valore della testimonianza e dell’impegno civile. Il suo nome figura accanto a quello di altre figure illustri, come quello della storica Mona Ozouf, studiosa della Rivoluzione francese e del concetto di laicità, e del musicista Pharrell Williams. L’assegnazione dell’onorificenza rientra in un più ampio elenco stilato annualmente, che comprende donne e uomini impegnati nei campi più diversi: cultura, istruzione, scienza, servizio pubblico e diritti civili.

Gisèle Pelicot nella lista delle 589 onorificenze

Secondo quanto reso noto attraverso il Journal Officiel, sono in tutto 589 le persone che quest’anno riceveranno la Legion d’Onore. Di queste, 497 saranno nominate cavalieri, 68 ufficiali, 18 commendatori, 4 grandi ufficiali e 2 gran croci. La più alta onorificenza è stata conferita, tra gli altri, anche a Pierre Mazeaud, figura istituzionale di rilievo, già presidente del Consiglio costituzionale.

Il silenzio dopo il processo e un libro in arrivo

Dopo la conclusione del processo, Gisèle Pelicot ha preferito ritirarsi dalla scena pubblica. Non ha rilasciato dichiarazioni né partecipato a eventi pubblici legati alla sua vicenda. Il suo legale ha confermato che l’ex vittima, ora riconosciuta come una delle voci più autorevoli nella battaglia contro la violenza di genere, è al lavoro su un libro nel quale ripercorrerà la propria esperienza. La pubblicazione è prevista per il 2026 e, secondo le anticipazioni, si tratterà di un’opera che non si limiterà al racconto degli abusi, ma intenderà restituire anche la complessità del percorso personale che ha condotto Pelicot a denunciare, a resistere e infine a ottenere giustizia.

Pelicot, un simbolo per la Francia e non solo

Il conferimento della Legion d’Onore a Gisele Pelicot rappresenta un passaggio importante nella storia recente del Paese. L’onorificenza, istituita nel 1802 da Napoleone Bonaparte, è il più alto riconoscimento attribuito dalla Repubblica a chi si è distinto per meriti eccezionali in ambito civile o militare. Premiare una figura come Pelicot significa sancire ufficialmente il valore civile della sua battaglia, elevandola a simbolo di un impegno che ha contribuito a cambiare la percezione e il trattamento giuridico della violenza sessuale. La vicenda ha superato i confini nazionali, attirando l’attenzione della stampa internazionale. Numerose testate l’hanno inserita tra le figure più influenti degli ultimi anni, riconoscendo la portata storica della sua testimonianza e l’impatto che essa ha avuto non solo sulla giurisprudenza, ma anche sulla coscienza collettiva.