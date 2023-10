Halloween, i costumi più gettonati del 2023

L a moda di travestirsi per Halloween ha contagiato grandi e piccoli. Quest'anno si prevede un dilagare di Barbie e Ken. E negli Usa impazza la coppia Taylor Swift e Travis Kelce

Halloween è alle porte. La tradizione anglosassone che celebra la notte più “spaventosa” dell’anno è ormai sdoganata anche dalle nostre parti e la tentazione di travestirsi ha contagiato non soltanto i piccoli. Accanto ai tradizionali mascheramenti in stile “horror”, fra le tendenze del 2023 ci sono i costumi ispirati alle celebrities, ai personaggi dei film, delle serie tv e dei cartoon. Ecco alcune idee per scegliere il costume perfetto per Halloween.

Che Halloween sarà senza Barbie?

Non sarà fra le scelte più originali, ma quest’anno il look da Barbie sarà probabilmente il più gettonato. La bambola più famosa al mondo, che quest’anno ha debuttato al cinema con il kolossal interpretato da Margot Robbie, non è difficile da imitare: basta una tuta rosa, degli occhiali da sole dello stesso colore, un foulard azzurro per i capelli e un rossetto rosa.

Naturalmente farsi accompagnare a una festa da un Ken – camicia hawaiana e tavola a surf sotto il braccio – sarebbe il top. Altrimenti, restando in ambito cinematografico un’idea alternativa per “lui” potrebbe essere Oppenheimer, il protagonista del film di Christopher Nolan che racconta la vita del fisico che ha contribuito alla creazione della bomba atomica: in questo caso basta un abito scuro, una camicia bianca, una cravatta e degli occhiali rotondi.

Crudelia, Lara Croft o Mercoledì?

Alcuni dei personaggi dei film e delle serie tv più amati dal pubblico sembrano perfetti ispirare un costume per Halloween. È il caso di Crudelia, la cattiva del film Disney con Emma Stone: per imitarla, servirà una sottoveste nera di seta, una pelliccia sintetica bianca e nera, dei guanti rossi e delle labbra dello stesso colore. Oppure perché non impersonare Lara Croft, l’eroina dei videogiochi e dei film con Angelina Jolie: in questo caso il look prevede una maglietta aderente verde scuro, dei pantaloncini marroni, degli stivali neri, una cintura con delle fondine e due pistole finte.

Per cambiare completamente genere, un’altra fonte di ispirazione può essere Mercoledì Addams, la figlia della famiglia più macabra del piccolo e del gande schermo. Per somigliarle, basterà una camicia bianca con un colletto nero, una gonna nera a pieghe, delle calze nere, delle scarpe basse nere e due trecce.

Costumi di Halloween ispirati agli horror

I classici dell’horror sono naturalmente una fonte inesauribile per rendere ancora più macabra la notte più terrificante dell’anno. Un evergreen è Freddy Krueger, il mostro dei sogni della saga Nightmare: per assomigliargli serve un maglione a righe rosse e nere, un cappello marrone, dei guanti con delle lame (finte) e del trucco per simulare le cicatrici sul viso.

Oppure Carrie, la ragazza telecinetica del romanzo di Stephen King e del film di Brian De Palma: in questo caso, è necessario indossare un abito bianco sporco di sangue finto, dei sandali bianchi, una coroncina di fiori. Indispensabili capelli lunghi e biondi, nel caso serve una parrucca.

Negli Usa tutti vogliono essere Taylor e Travis

Anche imitare il look delle celebrità può essere un modo divertente per festeggiare Halloween. Dai cantanti alle starlette del gossip, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Quest’anno, per esempio, gli americani faranno a gara a travestirsi da Taylor Swift e Travis Kelce: le ricerche su Google per i costumi del campione di football americano e della cantante sono infatti aumentate rispettivamente del 761% e del 464% in pochissimi giorni.

La presunta relazione fra i due ha fatto schizzare in loro favore i pronostici sui costumi di Halloween più desiderati per il 2023. Per imitare il look di Taylor Swift servirebbe lo scintillante body Versace che la popstar ha indossato quando ha aperto il suo Eras Tour: in alternativa body con strass o un vestito con paillettes, naturalmente accompagnato da una chitarra rosa o un microfono. Per quanto riguarda Travis servirebbe l’uniforme dei Kansas City Chiefs, in alternativa una maglia rossa accessoriarla con pantaloni sportivi e guanti da ricevitore.