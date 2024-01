Nel 2024 arriverà un’eclissi solare totale: dove e come osservarla

L '8 aprile è prevista un'eclissi solare totale. Il fenomeno inizialmente potrà essere osservato nel Messico settentrionale poi attraverso gli Stati Uniti fino all’estremità orientale del Canada

L’eclissi solare è un fenomeno che da sempre ha affascinato e insieme inquietato il genere umano. Il prossimo 8 aprile, il Nord America si prepara ad osservare il progressivo oscuramento della nostra stella. L’eclissi solare totale interesserà prima il Messico, poi gli Stati Uniti e il Canada. Il cono d’ombra traccerà un ideale percorso da ovest a est. Le migliori città da cui osservare il fenomeno includono Indianapolis nell’Indiana e Cleveland, nell’Ohio, ma l’eclisse promette di essere spettacolare anche presso le Cascate del Niagara come a New York.

Ai Caraibi e nel Pacifico meridionale sarà visibile un’eclissi solare parziale; il “bordo” sfiorerà anche l’Islanda e l’Estremo Oriente.

Cosa provoca questo fenomeno?

Le eclissi solari si verificano quando la Luna passa direttamente tra la Terra e il Sole, oscurando la nostra stella e gettando nell’oscurità una fetta del pianeta. Ci sono dalle due alle cinque eclissi solari ogni anno, ma non sempre sono osservabili.

Uno spettacolo che si ripete ogni 18 mesi

L’eclissi solare totale ha luogo quando la Luna passa direttamente tra il Sole e la Terra, bloccando completamente la faccia della nostra stella. La corona del Sole diventa visibile attorno all’ombra della Luna e il cielo viene oscurato assumendo tinte simili all’alba o al tramonto. Fenomeni di questo tipo si verificano soltanto ogni 18 mesi circa.

Che cos’è un’eclissi solare anulare

Si ha un’eclissi solare anulare quando la Luna passa tra il Sole e la Terra, ma in corrispondenza o vicino al suo punto più lontano dalla Terra, il che significa che non blocca completamente il Sole. Ciò crea un cerchio di luce attorno alla Luna, spesso definito “anello di fuoco”.

Che cos’è un’eclissi solare parziale

Accade quando la Luna non è in perfetto allineamento con il Sole, ne blocca solo una parte e crea una forma a mezzaluna. Le persone che vivono ai lati del percorso di un’eclissi solare totale o anulare saranno in grado di vederne soltanto una parziale.

Precauzioni per proteggere gli occhi

La regola più importante per osservare un’eclissi solare è non guardare mai direttamente il Sole. Gli spettatori possono utilizzare occhiali speciali, migliaia di volte più scuri dei normali occhiali da sole. Esistono anche binocoli appositamente progettati per osservare il Sole tutto l’anno che permettono di osservare la Luna che si muove nel campo visivo.