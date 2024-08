Una prima giornata trionfale per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024: la XVII edizione inizia con la squadra azzurra di nuoto che conquista otto medaglie, due delle quali d’oro: Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13 e Francesco Bocciardo nei 200 stile libero S5. La nona medaglia è arrivata, invece, nel ciclismo, un bronzo.

Un oro davanti a Mattarella

Tutto si è svolto sotto gli occhi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente alla giornata inaugurale. Il Capo dello Stato ha assistito alle finali del nuoto alla Defense Arena, dove ad aprire la serie magica degli azzurri è stato Simone Barlaam, che ha conquistato una medaglia d’argento nei 400 stile libero S9, sfiorando l’oro, conquistato dal francese Ugo Didier.

Per il 24enne milanese è stata una grande emozione: «Davanti alla mia famiglia, a questo fantastico pubblico, a Mattarella, il primo presidente della Repubblica a venire a una Paralimpiade», ha detto felice.

Paralimpiadi, i successi degli azzurri

Seconda medaglia, questa volta di bronzo, per la 29enne pugliese Vittoria Bianco, che ha vinto nei 400 sl S9. Il padovano Francesco Bettella è salito di nuovo sul podio dopo le Paralimpiadi di Tokyo e di Rio: anche per lui un bronzo, nei 100 dorso S1. Terza medaglia di bronzo per Angela Procida, 24 anni, campana, nei 100 dorso S1.

A Carlotta Gilli il primo oro

Dopo tutti questi bronzi, ecco che arriva anche un secondo argento. Questa volta a vincere la medaglia dei secondi classificati è Efrem Morelli, nei 50 rana SB3. Poche ore dopo, in serata, gli azzurri del nuoto sono stati protagonisti di una vera e propria pioggia di medaglie. Ha iniziato Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13, aggiudicandosi il primo oro italiano alle Paralimpiadi. La 23enne torinese aveva già vinto un oro anche ai Giochi Paralimpici di Tokyo.

Paralimpiadi, l’oro di Francesco Bocciardo

Anche Francesco Bocciardo ha vinto la medaglia d’oro, nei 200m stile libero S5. Dopo il successo di Tokyo, ha completato la gara alla Defense Arena con un tempo di 2:25.99, segnando un nuovo record paralimpico. Subito dopo ha detto felice: «Non credevo di riuscire a vincere, perché gli avversari erano molto forti, ma alla fine sono riuscito a resistere e ce l’ho fatta ancora una volta».

Una medaglia anche nel ciclismo

Se pensate che sia finita qui, nulla di più sbagliato. Il torrente di medaglie è diventato un fiume in piena: a chiudere il bottino degli azzurri ci ha pensato Monica Boggioni vincendo il bronzo nei 200 stile libero S5.

E per chiudere in bellezza la giornata, anche nel ciclismo è arrivato un bronzo. A vincerlo Lorenza Bernard, che ha conquistato la sua preziosa medaglia nell’inseguimento in tandem con Davide Plebani, nel ruolo di pilota.