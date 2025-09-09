Il dibattito sulla riforma pensionistica in Italia per il 2026 punta a offrire nuove possibilità di uscita anticipata, soprattutto per chi ha iniziato a lavorare entro il 1995. L’idea – secondo quanto riporta un’analisi del Corriere della Sera a firma di Andrea Carbone – è di consentire un anticipo fino a tre anni rispetto all’età di vecchiaia, trasformando eventualmente il TFR maturato in rendita vitalizia. Le simulazioni mostrano come l’anticipo possa risultare conveniente solo per chi ha un reddito medio sufficiente e risorse previdenziali già accumulate. Tuttavia, emergono anche alcune criticità: molti lavoratori pre-1996 potrebbero non raggiungere la soglia minima senza ricorrere a ulteriori strumenti di previdenza integrativa. Valutare caso per caso diventa quindi fondamentale per decidere se anticipare o posticipare l’uscita dal lavoro.

La nuova flessibilità pensionistica

Nel 2026, l’Italia potrebbe introdurre la “pensione anticipata contributiva” anche per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare entro il 1995. Questa misura permetterebbe di andare in pensione a 64 anni, tre anni prima del requisito di vecchiaia di 67 anni, a condizione che l’assegno pensionistico superi una certa soglia.

Requisito di pensione minima

Per accedere alla pensione anticipata contributiva, come precisa il Corriere, l’assegno deve essere almeno tre volte l’assegno sociale (che salirà a 3,2 dal 2030, ma scende a 2,8 e 2,6 volte per le lavoratrici con uno o due e più figli).

Chi può beneficiare dell’anticipo?

I lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1995 e che hanno un reddito netto mensile superiore a 1.650 euro potrebbero beneficiare della pensione anticipata contributiva. Tuttavia, i lavoratori con redditi inferiori a 1.350 euro netti al mese potrebbero non raggiungere la soglia minima necessaria per accedere alla pensione anticipata.

Simulazioni per classe di età

Per declinare il concetto su casi concreti, il Corriere della Sera ha effettuato simulazioni a seconda di diverse classi di età.

Classe 1962: Iniziando a lavorare a 25 anni con un reddito netto sopra 1.650 euro, potrebbe andare in pensione nel 2026, risparmiando oltre tre anni rispetto all’età di pensionamento ordinaria del 2029 (67 anni e 2 mesi).

Classi 1966 e 1970: Anche per questi nati, che abbiano iniziato a lavorare entro il 1995, l’anticipo sarebbe possibile, con un guadagno di poco superiore ai tre anni.

Il ruolo del TFR

Per i lavoratori con redditi tra 1.350 e 1.650 euro netti al mese, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato potrebbe essere trasformato in rendita vitalizia per contribuire a superare la soglia minima necessaria per la pensione anticipata. Questa trasformazione – precisa il Corriere – potrebbe essere vantaggiosa per i conti dell’INPS, poiché si passerebbe da un capitale (il Tfr) a una rendita, migliorando i flussi di cassa annuali.

Attenzione alle risorse insufficienti

Molti lavoratori pre-1996 potrebbero non aver accumulato sufficienti risorse per raggiungere la soglia minima necessaria per la pensione anticipata. Le simulazioni indicano che, con un reddito netto di 1.350 euro, l’aggiunta della rendita derivante dal TFR maturato potrebbe coprire solo il 70-74% della soglia richiesta. Per raggiungere la soglia completa, sarebbero necessarie ulteriori risorse, come la previdenza integrativa o un abbassamento della soglia per i lavoratori più vicini alla pensione.

Valutare caso per caso

La possibilità di utilizzare il TFR per anticipare la pensione potrebbe essere vantaggiosa per alcuni lavoratori, ma non per tutti. È pertanto fondamentale valutare attentamente la propria situazione contributiva e reddituale, considerando anche la disponibilità di risorse aggiuntive come la previdenza integrativa. In alcuni casi, potrebbe essere più conveniente posticipare la pensione per garantire un assegno più elevato e una maggiore sicurezza economica nel lungo periodo.

