Hai superato la soglia dei cinquant’anni e cominci a pensare sempre più spesso alla pensione. Di questi tempi, ti chiedi se mai potrai averne una. Magari sei già stata nel tuo ente di previdenza sociale per informarti e hai capito che, per vivere i prossimi anni serena, dovresti iniziare a pianificare il tuo futuro già da oggi senza commettere errori finanziari, specie se in giovane età non avevi pensato a stipulare con una assicurazione un piano previdenziale privato. Fare mosse di denaro intelligenti nei tuoi 50 anni è essenziale per raggiungere l’indipendenza finanziaria. Ecco tre mosse che potresti fare.

Controlla le spese per la casa

Sviluppa un piano per mantenere basse le tue spese fisse, in modo da mettere da parte qualcosa per quando andrai in pensione. Per molte persone, la casa rappresenta la spesa più significativa. Quindi, affronta questo punto. L’ideale sarebbe possedere già una casa, senza un mutuo da pagare o costi di affitto. In questo caso, le spese ricorrenti sarebbero solo le tasse di proprietà, l’assicurazione, le utenze e le eventuali riparazioni.

Rinegozia il mutuo

Se possiedi una casa e hai un mutuo a tasso variabile, e hai paura che in futuro i tassi salgano e anche le rate del mutuo, potresti provare a rinegoziare il finanziamento con la tua banca e passare a un tasso fisso quando i tassi di interesse scenderanno. Il vantaggio di un tasso fisso è che puoi pianificare il tuo budget, perché la rata sarà sempre la stessa. Questo potrebbe aiutarti a gestire le tue spese e a mettere da parte qualche soldo.

Cerca una casa in affitto meno costosa

Il ridimensionamento delle spese per la casa può essere una buona opzione anche se non ne possiedi una. Per esempio, se paghi un affitto potresti considerare di trasferirti in una casa o in un appartamento che costi meno.

Risparmia di più per quando andrai in pensione

Inizia a tenere sotto controllo le spese per le cose superflue. Quando entri in un negozio e avverti la tentazione di comprare qualcosa, prendi tempo. A volte basta lasciare passare poche ore per rendersi conto di non avere in realtà bisogno di quel vestito o oggetto.

Ricorda: devi risparmiare il più possibile, ovviamente senza fare troppe rinunce. In fondo, la vita è una e non avrebbe senso privarsi di tutto per pensare al futuro. Potresti anche pensare di aprire un piano di risparmio presso la tua banca. In questo modo, i soldi che riuscirai a mettere da parte potrebbero anche fruttare un po’ di interessi.

Vai in pensione? Cambia città o Paese

Talvolta potrebbe avere un senso trasferirsi in una città o in un Paese dove il costo della vita è inferiore. Se hai intenzione di trascorrere gli anni della pensione in un altro stato, inizia a informarti sulle tasse che dovrai pagare e anche sullo stato della sanità in quei luoghi. Potresti anche consultare un consulente finanziario prima di prendere una decisione.

Se hai intenzione di trasferirti in un’altra città, confronta spese come cibo, alloggi e così via, in modo da avere un’idea generale del costo della vita. Muovendoti in anticipo, e facendo alcune modifiche nel tuo piano finanziario, puoi prepararti un futuro sereno per quando arriverà il momento della pensione.