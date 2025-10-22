Non hai urlato. Non hai fatto niente per evitarlo. Sei stata zitta. Avevi i jeans. Perché hai fatto kitesurf il giorno dopo? Perché non hai denunciato il giorno dopo? Perché sei salita su da lui? Sei salita in auto. Sei scesa troppo tardi. In quanti processi per stupro l’abbiamo sentito? In quanti processi l’uomo è stato assolto perché la donna ha lasciato intendere che “ci stava”? Ha lasciato capire che sì, lo voleva anche lei. Tutto questo è successo, forse succederà ancora qui in Italia, dove abbiamo un certo problema con il consenso.

La condanna in appello dell’uomo assolto tre anni fa

La notizia del ribaltamento in appello della sentenza di Macerata, però, ci conforta. Ci conforta perché vuol dire che vigilare, indignarsi, mettere alla berlina certi giudici e certe sentenze, alla fine funziona. Funziona perché in appello è stato condannato un uomo che aveva avuto un rapporto con una ragazza allora 17enne. Tre anni fa i giudici di Macerata l’avevano assolto dall’accusa di stupro perché lei non era più vergine, quindi – dicono i giudici – sapeva cosa l’aspettava sul sedile posteriore di un’auto. Avrebbe potuto aprire la porta e uscire. Non ha urlato. E poi, se era salita su quell’auto, cosa ci era andata a fare?

«Non aveva urlato» dice la difesa dell’uomo

Quella ragazza, in realtà, riferisce di aver detto di sì alle effusioni, ma di aver manifestato subito la volontà di non andare oltre. Possiamo avere il diritto di fermarci? Di dire di No a un certo punto, senza che l’altro dia per scontato che il sì all’inizio valga per tutta la durata del rapporto? La giovane, hanno ricordato il pg e il legale di parte civile, era uscita dall’auto e aveva raccontato subito alla sua migliore amica che gli era stato fatto del male. Dopo i fatti inoltre era ricorsa a un sostegno psicologico di due anni. Nell’auto, aveva raccontato, aveva tentato di urlare ma non ci era riuscita mentre l’imputato la bloccava con una mano.

In Italia siamo noi donne a dover dimostrare che è stata violenza

La difesa ora punta sulla mancanza di credibilità della ragazza e ricorrerà in Cassazione; non avrebbe urlato o chiesto aiuto – a circa 200 metri da lì c’era un’altra coppia con cui i due erano usciti – e durante gli accertamenti medici prima di sporgere la denuncia non si sarebbero riscontrate lesioni. In Italia infatti lo stupro è punito solo quando è dimostrato che ci sia stata una violenza, una coercizione o una minaccia: non basta che l’atto sessuale sia avvenuto in mancanza di consenso.

Quando la paura paralizza

Per evitare tutto ciò, basterebbe la tanto invocata legge sul consenso. Quello per cui, se una donna dice no, è no, senza bisogno di ulteriori interpretazioni, senza che la vittima debba dimostrare di essersi opposta. Infatti secondo l’articolo 609 bis del Codice Penale, quando una donna denuncia la violenza sessuale, è lei a dover dimostrare di essersi opposta, di aver detto no. È lei a dover giustificare di non aver urlato mentre veniva abusata. Quindi, se non urla, se resta muta, paralizzata e non riesce e a muoversi, se non si oppone sferrando un dritto in faccia all’uomo, se non gli molla un calcio, vuol dire che per lei era un sì. Nel 70 per cento dei casi di stupro – dice la gran parte degli studi sulla violenza sessuale – la vittima resta paralizzata, incapace di reagire: si chiama freezing, e avviene quando la paura paralizza.

La proposta di legge sul consenso

«È inaccettabile che nel 2025 si continui a valutare la violenza sessuale sulla base della reazione fisica della donna e non sull’assenza di un consenso esplicito» dichiara la deputata PD Michela Di Biase, relatrice in Commissione Giustizia della proposta di legge sul consenso ad opera dell’onorevole Laura Boldrini. «Il Governo continua a intervenire solo sulle pene, dimenticando che il vero passo avanti di civiltà è cambiare le norme per introdurre finalmente il principio del consenso. C’è una proposta in commissione su cui dobbiamo accelerare: l’Italia deve allinearsi agli standard europei e dire con forza che senza consenso è sempre violenza». Il problema però non è solo nostro. Sono appena 12 le legislazioni in Europa che prevedono espressamente il consenso, nonostante l’impegno preso dagli Stati con la Convenzione di Istanbul, che all’articolo 36 prescrive di reprimere in maniera adeguata rapporti o atti sessuali compiuti su persona non consenziente, specificando che il consenso deve essere liberamente espresso e valutato nel contesto circostanziale.

