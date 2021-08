4 di 9

- Il libro eroicoletto da Marina D’Incerti - @marina_dincerti«Quello è il punto esatto in cui abbiamo sbagliato, proprio quello» riflette Carmel, protagonista di questo originalissimo romanzo. Sapreste mettere anche voi il dito nell’istante preciso della vostra vita in cui avete fatto deragliare un’amicizia, tradito un ideale, mandato in fumo un futuro che sembrava possibile? Per circoscrivere quel momento Carmel ripercorre la sua giovinezza in Inghilterra, negli anni ’60. Figlia unica di operai irlandesi, intelligente e ubbidiente, viene spinta dalla madre a studiare per superare le barriere sociali e di genere: «Scienze domestiche? Latino e Greco, ecco cosa farai tu. Fisica e Chimica».Nell’intransigenza materna sperimenta subito i due lati della medaglia: se vuole emergere deve essere ambiziosa. Ma, allo stesso tempo, espiare con il sacrificio e il senso di colpa. Una volta vinta la borsa di studio per l’università e ammessa nel convitto di Tonbridge Hall, Carmel assapora anche la libertà. Tanto per cominciare, con un taglio cortissimo di capelli: «Mi sentivo la testa leggera e piena di possibilità». Insieme a Karina, Julianne, Lynette e altre compagne, condivide la stanza e le promesse di quegli anni. La grande città, la minigonna, la politica, l’amore libero. Ma tutto ha una doppia faccia e un prezzo. Nella sorellanza si nascondono invidie. La pillola non basta a condividere le responsabilità delle relazioni con i maschi. Alle assemblee le donne sono ammesse, ma per fare il caffè.Dovrete arrivare alla fine per scoprire il punto esatto in cui gli esaltanti 18 anni delle amiche prendono una piega amara. Non troverete il lieto fine, ma qualcosa di commovente ed eroico che vi resterà dentro. Prima fila di un movimento inarrestabile, Carmel e le altre di Tonbridge Hall sono cadute nella battaglia per il diritto delle donne a volere tutto. Impossibile non tenerle nel cuore.