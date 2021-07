21 libri da portare in vacanza con te

3 di 21

Non si può dire che i romanzi dilascino indifferenti: con leggerezza, senza melodramma, l’autrice inglese riesce a toccare sempre qualche corda del nostro animo. Lo fa anche con, romanzo del 2008 che esce negli Oscar Mondadori in occasione del film Netflix in streaming dal 23 luglio.La storia è super romantica: una giornalista insoddisfatta, Ellie, scopre per caso delle lettere che nascondono una relazione clandestina degli anni ’60, così decide di risolvere il mistero e magari rintracciarne i protagonisti. Il romanzo si snoda tra presente e passato. Tra la vita oggi di Ellie a Londra, le chiacchiere al pub con gli amici, le giornate in redazione, la sua relazione con un uomo sposato, e la storia negli anni ’60 di Jennifer, moglie di un magnate dell’amianto, che si sveglia senza memoria in un letto d’ospedale dopo un incidente. Jennifer e Antony, amanti che per colpa del destino non riescono a stare insieme, risvegliano in Ellie e in tutti noi la voglia di sapere se un lieto fine sia possibile. Non solo per loro.Isabella Fava - @isabyte(trad. di Anna Tagliavini), Mondadori, € 14,50