In Alto Adige è in fase di valutazione una proposta destinata a cambiare radicalmente l’organizzazione estiva delle famiglie: mantenere aperte le scuole elementari anche durante il mese di luglio. L’iniziativa nasce su proposta di Francesca Gerosa, assessora provinciale all’Istruzione, e si ispira all’esperienza positiva già avviata da anni con le scuole dell’infanzia estive. L’obiettivo è rispondere alle esigenze delle famiglie che, durante l’estate, spesso si trovano in difficoltà nel conciliare i tempi di lavoro con la cura dei figli.

Un modello educativo più leggero e flessibile

L’estensione dell’anno scolastico non prevede una continuazione delle attività didattiche tradizionali, ma piuttosto un’offerta educativa alternativa: laboratori, attività ludiche, esperienze creative e occasioni di socializzazione. Un modello più vicino a quello dei centri estivi, ma realizzato all’interno dell’ambiente scolastico. La proposta, in fase preliminare, sarebbe pensata per essere accessibile a tutti, come integrazione al sistema pubblico e alternativa alle costose offerte private, spesso non diffuse capillarmente sul territorio.

I vantaggi per le famiglie e gli alunni

Secondo le prime analisi, molte famiglie vedrebbero con favore l’apertura estiva delle scuole primarie. Oltre al supporto pratico nella gestione quotidiana, la continuità educativa potrebbe attenuare il «vuoto didattico» tipico della lunga pausa estiva e favorire un rientro più graduale a settembre. L’iniziativa si inserisce in un più ampio dibattito nazionale sulla necessità di riformare il calendario scolastico italiano, considerato tra i meno adatti alle esigenze delle famiglie contemporanee.

Le basi normative e il ruolo dell’autonomia

Il quadro normativo consente alla Provincia autonoma di Bolzano ampi margini di manovra. Grazie allo statuto speciale, l’Alto Adige può infatti organizzare autonomamente il calendario scolastico, purché vengano rispettati i 200 giorni annui di lezione previsti dalla legge. Questo ha già permesso in passato sperimentazioni come l’anticipo dell’inizio delle lezioni o la differenziazione dei percorsi educativi. L’iniziativa per luglio si inserisce dunque in un solco di innovazione già avviato.

Criticità: costi, organizzazione e reazioni sindacali

Nonostante il potenziale innovativo, il progetto presenta diverse criticità. I costi per mantenere le scuole aperte un mese in più – tra personale, mense, pulizie e utenze – richiedono risorse certe e non sempre disponibili. Inoltre, le rappresentanze sindacali hanno espresso forti riserve: per il personale scolastico il mese di luglio è dedicato al riposo, alla formazione e alla preparazione dell’anno successivo. I sindacati temono che l’estensione scolastica venga percepita come un «parcheggio» per bambini, svuotando di significato il ruolo educativo della scuola e gravando sul lavoro di docenti e operatori.

Il dibattito tra scuola e welfare

Il confronto si fa ancora più acceso quando si tocca il tema del rapporto tra scuola e welfare. Alcune voci sindacali, come quella della CGIL, criticano l’approccio della Provincia, accusandola di voler delegare alla scuola funzioni che spettano invece a un sistema di welfare più strutturato. La Cisl ha ribadito l’importanza di rafforzare il ruolo dei genitori, chiedendo strumenti di supporto alternativi come voucher per l’infanzia, anziché estendere surrettiziamente il calendario scolastico.

Prospettive a livello nazionale

La proposta resta per ora in fase di studio. Nei prossimi mesi sono previsti confronti con dirigenti scolastici, docenti, famiglie e Consiglio provinciale. Perché l’idea si traduca in realtà, saranno necessari un progetto educativo solido, un adeguato piano finanziario e un’attenta mediazione politica. Se l’Alto Adige riuscirà a superare gli ostacoli, potrebbe diventare il primo laboratorio italiano per una scuola più flessibile, inclusiva e al passo con le esigenze delle famiglie moderne. Una sfida complessa ma che potrebbe diventare un modello da seguire anche nel resto del Paese.

