Nel tempo dei social anche le pulizie domestiche diventano virali: su TikTok impazza l’hashtag CleanTok, con video dedicati al riordino e alla cura della casa che registrano miliardi di visualizzazioni. Tra le immagini di superfici scintillanti e consigli di pulizia eccentrici quanto rivoluzionari, questo trend ha fatto dei “mestieri” una vera e propria forma di intrattenimento e dei cleaner influencer delle seguitissime figure di riferimento.

Gli irresistibili video #CleanTok

I video di pulizia su TikTok, contraddistinti dall’hashtag #CleanTok, offrono consigli divertenti e ingegnosi su come sistemare, ripulire e lucidare vari ambienti della casa. Il loro successo è in parte dovuto al fatto che sono leggeri e divertenti, utilizzano spesso metodi bizzarri ma efficaci e sono accompagnati da effetti ASMR: questi suoni, come il sussurro, il tocco o il fruscio su superfici, sono pensati per suscitare una risposta sensoriale piacevole negli utenti.

Una moltitudine di video per prendersi cura della casa

Oltre a insegnare tecniche di pulizia efficienti, su TikTok si trovano anche sfide di pulizia a ritmo di musica e video sull’#ecocleaning, che promuovono metodi sostenibili per prendersi cura della casa. Tra i video più popolari quello che mostra come rimuovere macchie ostinate dai tappeti o come pulire gli auricolari, come spolverare i ventilatori a soffitto o liberare gli scarichi del lavandino utilizzando capsule di detersivo, eliminare gli odori nell’auto con l’aceto di vino bianco, pulire a fondo i materassi o come salvare le pentole bruciate utilizzando bicarbonato, sapone e aceto.

Il potere del “prima” e del “dopo”

Una delle ragioni per cui questi video sono così popolari è la gratificazione immediata che offrono: di solito si parte da una situazione iniziale di estrema sporcizia o disordine e, in pochi istanti (e con poco sforzo), si passa a un idilliaco stato di igiene assoluta e ordine perfetto. In pochi secondi si assiste pertanto a un processo di trasformazione, che porta un senso di benessere e controllo in chi guarda. Il semplice atto di riorganizzare o pulire uno spazio ha una funziona liberatoria e appagante che, dati alla mano, attrae milioni di persone.

Una vetrina per le aziende del settore

Anche le aziende stanno capitalizzando il successo di CleanTok. I brand di prodotti per la casa vedono questa tendenza come un’opportunità per promuovere i loro articoli tramite influencer e video sponsorizzati. Dai detersivi, agli aspirapolvere fino agli accessori per la pulizia, moltissimi prodotti si prestano perfettamente ad essere integrati all’interno dei messaggi dei cleaner influencer.

Il lato oscuro di CleanTok: il rischio di aspettative irrealistiche

I video #CleanTok possono essere talmente piacevoli e rilassanti da indurre alcuni utenti a vederne a ciclo continuo sviluppando una sorta di dipendenza. Fra l’altro guardando questi tutorial si ha l’impressione di “imparare” qualcosa di utile per curare al meglio la propria abitazione, pertanto viene anche messo in sordine quell’eventuale senso di colpa che potrebbe nascere dall’uso smodato dello smartphone.

A questo aspetto si aggiunge il tema dell’inevitabile confronto fra quello che si vede nei video e ciò che si riesce a mettere concretamente in atto a casa propria. Dopo aver visto il “come si fa”, l’occhio si abituerà a cogliere anche le piccole imperfezioni con cui conviviamo ma non è detto che – per motivi di tempo, organizzazione e strumenti a disposizione – si possano raggiungere gli stessi eccellenti risultati sbandierati dagli influencer. Da qui un senso di inadeguatezza e insoddisfazione che può portare a cicli infiniti di reworking che non portano mai a una reale sensazione di completamento.