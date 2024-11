«Fa piani per incontrarmi alle 19. Così ho spento il cellulare alle 18». «Mi ha mandato un intero paragrafo per dirmi come si sentiva. E io ho risposto: “Cosa vuoi che ti dica?”». Sono alcuni dei messaggi che si leggono sotto l’hashtag #donneinabitomaschile, che su TikTok sta totalizzando milioni di visualizzazioni. Di che cosa si tratta? Un nuovo trend virale che vede le donne mettersi nei panni degli uomini.

Gli stereotipi ribaltati

Con in sottofondo canzoni come Anaconda di Nicki Minaj, le ragazze pubblicano video dove capovolgono la narrazione sulla relazione uomo-donna, rievocando umoristicamente molti stereotipi e declinandoli al maschile. Il risultato? Un mix di umorismo oscuro e catarsi collettiva.

Già, perché se da un lato l’hashtag #donneinabitomaschile mette in evidenza le realtà che molte ragazze affrontano mentre frequentano i loro partner, dall’altro lato fa capire ai ragazzi dove sbagliano, o almeno li spinge a rifletterci sopra. Inoltre, il trend ribalta gli stereotipi sul mondo femminile, attribuendoli a quello maschile.

«Uomo al volante, pericolo costante»

C’è chi declina al maschile il detto “donna al volante, pericolo costante” e in un video denuncia: «Ogni volta che guido e vedo una persona guidare malissimo, cerco di vedere chi sia e immancabilmente spesso mi ritrovo a pensare: “ovviamente era un uomo”».

Chi umorizza sugli uomini che fischiano per strada quando vedono una donna: «Lui aveva i pantaloni grigi, così gli ho fischiato. Lui mi ha ignorata e gli ho detto: “Bel c***o”. Che cosa ho fatto di male? Era un apprezzamento. Non si fosse vestito in modo provocante, non sarebbe successo. La colpa non è mia».

Donne in abito maschile: vince l’ironia

Qualcuna denuncia il comportamento del partner che fa finta di non sentire quello che la ragazza gli dice: «Mi ha spiegato quali fossero i miei atteggiamenti che gli danno fastidio e quindi ho continuato a fare tutto ciò che le dà fastidio».

C’è chi sottolinea il ghosting, chi le reazioni impersonali del proprio partner, chi la mancanza di empatia in certe situazioni. E chi commenta stupita: «Ehi, ma siamo state tutto con lo stesso uomo?».

«Non è colpa nostra»

Molte ragazze prendono coscienza di non essere loro il problema, e che alcuni comportamenti che hanno tollerato sono esperienze condivise. Sottolineano: «Questo trend mi fa capire che non ho avuto un’esperienza unica, non sono la sola».

Altre notano che grazie a questi video le donne finalmente riescono a “sentirsi viste”: «Questo trend ci insegna che non è colpa nostra. È una guida sottile alle bandiere rosse che dovremmo conoscere e innalzare». E c’è chi tra i commenti scrive: «Grazie a questi video tante persone si stanno rendendo conto che in realtà non erano pazze».

Donne in abito maschile: la risposta dei ragazzi

E gli uomini? Di fronte all’ondata di video che sta inonando TikTok, alcuni stanno all’ironia e commentano divertiti. Altri hanno creato il trend di risposta “uomini in abiti femminili”, che capovolge la prospettiva, con gli uomini che condividono le loro esperienze di incontri con donne.

Alcuni post sono ironici, altri sono più gravi, segno che il trend sta sfuggendo di mano e mettendo in luce comportamenti e atteggiamenti non proprio sani. «Quando ho una brutta giornata, continuo a lamentarmene con lei e cerco di litigare con lei perché mi sento di litigare», ha scritto un uomo, «ma lei è figa e questo mi rende ancora più pazzo delle donne in abito maschile».

Un altro aggiunge: «Quando mi chiede dove voglio mangiare, e le dico non lo so, inizia a nominare posti diversi e io dico di no a tutti».

