Come faccio a superare la mia paura di baciare?

Ciao Chiara,

ho 26 anni, e questa è la prima volta che esprimo i miei pensieri a una persona che fondamentalmente non conosco. Sono sempre stata una ragazza con la testa sulle spalle: a volte la mia razionalità non mi fa vivere bene, certe volte mi ha salvata, altre invece mi ha fatto perdere determinate emozioni che magari mi servivano. Il mio primo bacio l’ho dato a 18 anni, perché sono sempre stata del parere che dovesse essere speciale, e forse avevo anche un po’ di paura che ancora oggi non mi spiego da dove nasca. Dopo la “frequentazione dei miei 18 anni”, durata circa 2 mesi, non sono più riuscita a uscire con nessuno, non sono più riuscita a baciare. Ho anche pensato di aver avuto brutte esperienze di cui non ricordo nulla, o di provare attrazione per persone del mio sesso, ma non è così, penso che certe cose le senti. Cosa mi consigli di fare? Non riesco più a capire il mio comportamento, e vorrei tornare a godermi la vita. La ragazza che ha paura di baciare

Cara ragazza mia,

e se la tua paura di baciare avesse a che fare con qualcosa che potrai capire solo nel momento stesso in cui bacerai ancora? È solo un’ipotesi, ma spesso i difetti delle nostre più grandi paure vengono smascherati affrontando la paura stessa, una lotta alla pari che nel dolore cuce i guasti e dà ossigeno ai polmoni. Prova a darti la spinta, prendi la rincorsa, schiva gli sgambetti delle reticenze. E per prepararti prova a leggere il nuovo libro di Ilaria Gaspari, Vita segreta delle emozioni, che sento può essere il balsamo salvifico di cui hai bisogno. Intanto ti regalo questa citazione: «Quante volte reprimiamo qualcosa perché abbiamo paura dello sguardo degli altri, o perché non ci sentiamo in diritto di sentire quello che sentiamo?».

Disegno di Elisa Macellari