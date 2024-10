Mancano ancora sette mesi al Met Gala 2025, ma già è iniziato il conto alla rovescia. Tutti a chiedersi che cosa si inventeranno le star per rispettare il dress code della nuova edizione. Già, perché il tema dell’evento è stato reso pubblico nelle ultime ore ed è davvero originale: gli abiti dovranno essere ispirati allo stile black dandy.

Quando si terrà il Met Gala 2025

Il Met Gala è un evento nato nel 1948 per raccogliere fondi a favore del Costume Institute, una collezione curata di oggetti e abiti dal XV secolo a oggi. La kermesse di gala si svolge il primo lunedì di maggio di ogni anno presso il Metropolitan Museum of Art di New York. Si tratta dell’evento più atteso e ammirato del mondo fashion. Nel 2025, il giorno da segnare sul calendario è il 5 maggio.

Il tema della nuova edizione

A organizzare il Met Gala è come ogni anno Anna Wintour, presidente dell’evento dal 1995. Il dress code del Met Gala 2024 era stato The Garden of Time, cioè “Il giardino del tempo“. Le star presenti, da Zedaya a Jennifer Lopez, avevano dovuto inventare look legati a questa tematica.

Per l’edizione 2025, invece, le star dovranno ispirarsi al dandismo black. Il dress code dell’evento è, infatti, legato al tema della retrospettiva del Costume Institute, il cui titolo sarà: Superfine: Tailoring Black Style.

Met Gala 2025: dandy e black

Lo scopo della serata sarà quello di sottolineare l’importanza culturale, politica ed estetica del dandismo black. Nella stessa retrospettiva del Costume Institute si potranno ammirare le creazioni di di stilisti e creativi afroamericani di diverse epoche.

Chi ci sarà

Ad affiancare Anna Wintour ci saranno, come ogni anno, alcune celeb. Nell’edizione del 2025 la particolarità starà nel fatto che queste star saranno tutti uomini. La presidente dell’evento, infatti, ha scelto come protagonisti della prossima edizione personaggi come Pharrell Williams, direttore creativo della linea maschile di Louis Vuitton e A$AP Rocky, il rapper compagno di Rihanna, famoso per la sua passione per lo stile.

Inoltre, ci saranno anche il pilota di Formula Uno, Lewis Hamilton, anche lui appassionato di moda, e l’attore statunitense Colman Domingo, nominato agli Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film Rustin. Infine, LeBron James è stato nominato co-presidente onorario dell’evento.

Met Gala 2025: uomini protagonisti

Era dal 2003 che il Met Gala non dava così importanza e spazio al menswear. All’epoca il dress code della serata fu ispirato dalla retrospettiva Men in Skirts.

Per realizzare la mostra del 2025, il curatore responsabile Andrew Bolton ha collaborato con Monica Miller, una insegnante di Studi Africani al Bernard College della Columbia University, autrice del libro del 2009, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.