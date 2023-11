Met Gala, svelato il tema della prossima edizione: tutto quello che c’è da sapere

I l Metropolitan Museum of Art di New York ha reso noti la data e il tema dell'appuntamento fashion più atteso del mondo, che quest'anno promette di "risvegliare" il mondo della moda. Ecco tutto quello che è trapelato finora

È l’evento più atteso dell’anno: il Met Gala è il party più esclusivo che ci sia. Di solito si svolge la sera del primo lunedì di maggio, ma i preparativi iniziano con mesi di anticipo. Ne sanno qualcosa le star più star del mondo, che già hanno iniziato a studiare i look per il gala del 2024. Infatti, è già stato reso noto il tema della prossima edizione: “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, cioè “Belle Addormentate: il risveglio della moda”.

Che cosa è il Met Gala

Il Met Gala viene organizzato ogni anno per raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. L’evento celebra l’arte, la moda e la creatività, vi prendono parte personalità del mondo della moda, del cinema e dello spettacolo, che possono accedere esclusivamente su invito e nel rispetto del dress code della serata.

Infatti, il gala inizia con una sfilata sul tappeto rosso, dove le celeb sfoggiano i loro abiti a tema. Segue una cena, i cui particolari sono top secret, tanto che nelle scorse edizioni è stato vietato entrare con i cellulari e scattare foto.

La mostra al Metropolitan Museum of Art

Il Met Gala viene organizzato dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, in collaborazione con un consiglio di amministrazione composto da figure influenti del settore della moda. È stato proprio quest’ultimo a scegliere il tema dell’evento del 2024, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”.

Sarà questo, infatti, il titolo della mostra aperta al pubblico dal 10 maggio al 2 settembre, che sarà resa dinamica grazie alla realtà aumentata, all’intelligenza artificiale e a proiezioni di luci e soundscape. Nell’esposizione si potranno ammirare 50 abiti storicamente significativi, considerati troppo fragili per essere indossati nel futuro: da qui la defizione “belle addormentate”.

Inoltre, saranno in mostra anche 200 capi appartenenti alla collezione permanente del museo e che abbracciano quattro secoli. Tra questi ci saranno cui abiti di Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Yves Saint Laurent e Hubert de Givenchy. L’esposizione è divisa in tre “zone”: terra, mare e cielo. Il curatore della mostra, Andrew Bolton, ha dichiarato che sarà “un inno alla natura e alla poetica emotiva della moda”.

Met Gala 2024: cosa indosseranno le star?

Il tema del gala riprende quello della mostra. Quest’anno è talmente vasto che c’è da scommettersi: le star potranno sbizzarrirsi. Non che negli anni scorsi non lo abbiano fatto: ancora è impressa nella memoria l’impresa compiuta da Kim Kardashian, che due anni fa sfoggiò sul red carpet un abito originale di Marilyn Monroe, scatenando un mare di polemiche.

Lo scorso anno, invece, le celeb si sono divertite a rispolverare look iconici dello stilista Karl Lagarlfeld, al quale era dedicato l’evento. E c’è stato anche chi si è travestito come la sua gattina adorata, Choupette.

Ecco la data da segnare in agenda

Impossibile sapere adesso come vestiranno le star al Met Gala 2024: bisogna aspettare il red carpet per scoprirlo. Intanto, però, sappiamo che l’evento, che di solito ospita circa 600 personalità del mondo della moda, del cinema e dello spettacolo, si svolgerà il 6 maggio: segnatevi questa data, ci sarà da divertirsi e per settimane i giornali e le riviste di moda non parleranno d’altro che dei look ammirati quella notte.

Il Met Gala 2024 sarà sponsorizzato da TikTok, con il supporto aggiuntivo di Loewe e di Condé Nast, l’editore del magazine di moda Vogue.

Visti gli sponsor, è probabile che vedremo sfilare sul tappeto rosso gli ambassador della maison spagnola Loewe, come la star del k-pop Taeyong e l’attrice cinese Yang Mi. Ma potrebbe esserci anche Taylor Russell. Chissà: magari arriverà con il fidanzato Harry Styles.