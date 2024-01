Federica Pellegrini è diventata mamma: è nata Matilde

L 'ex campionessa di nuoto ha messo al mondo la sua bambina, avuta con il marito Matteo Giunta. Ecco le prime parole dei neogenitori

Federica Pellegrini è diventata mamma. Con un post e una foto sui social è arrivato l’annuncio della nascita della figlia avuta con il marito Matteo Giunta, all’ospedale Sacro Cuore di Negrar di Verona. “Il 3 gennaio alle 6:51 è nata Matilde“, ha scritto il neopapà, che ha parlato di “due giorni complicati”. Tra i tanti a fare gli auguri alla coppia anche la Federnuoto, che ha scritto: “Un altro oro per mamma Fede“, e colleghi e campioni, come Massimiliano Rosolino e Gianmarco Tamberi. Una gravidanza condivisa con i fan e in vasca fino alla fine, continuando a nuotare.

L’annuncio della nascita

Come aveva raccontato la stessa Pellegrini in un’intervista, la data prevista del parto era il 29 dicembre, a cavallo delle feste tra Natale e Capodanno. L’ex nuotatrice si era, però, augurata che la piccola potesse venire al modo con qualche giorno di ritardo. E così è stato. “Due giorni complicati… Finalmente sei arrivata!! Matilde”, ha scritto la coppia su Instagram. I due hanno poi ringraziato lo staff dell’ospedale in cui è nata la bambina. “Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio – si legge ancora -. Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore”.

Gli auguri dei vip

Sono ovviamente centinaia i commenti apparsi sotto al post con cui Federica e Matteo hanno svelato la nascita della bambina. Di questi, molti provengono da personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. “Siiiiiiii, ben arrivata Matilde! E ben arrivati mamma e papà! Che gioiaaaaaaaa”, ha scritto Lodovica Comello. E ancora l’influencer Chiara Biasi, il presentatore televisivo Alessandro Cattelan, la cantante Emma Marrone e l’ex Miss Italia Alice Sabatini, tutti felici di poter festeggiare la nascita di Matilde. E poi Massimiliano Rosolino e Gianmarco Tamberi.

Il desiderio del parto in acqua

Dalle parole dei neogenitori si percepisce che il travaglio e il parto non siano stati facili, anche se non sono state specificate le motivazioni. Qualche mese prima della nascita di Matilde, la Pellegrini aveva però espresso la volontà di partorire in acqua. “Conosco bene il mio corpo, il modo in cui si adatta all’acqua, propenderei per tornare lì dentro“, aveva rivelato a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. Chissà se Federica è riuscita a realizzare questo suo desiderio.

L’annuncio della gravidanza

Anche l’annuncio della gravidanza era stato fatto attraverso i social, in un modo scherzoso. Pellegrini e Giunta avevano, infatti, scelto il giorno in cui era caduto, dopo 14 anni, il record del mondo dei 200 stile libero. Appena terminata la performance in vasca ai Mondiali di Fukuoka della nuotatrice Mollie O’Callaghan che le ha strappato per 13 centesimi il record inviolato, Federica aveva postato un video con la pancina e la scritta: “Ce lo riprenderemo“.