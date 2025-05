David Beckham celebra oggi, 2 maggio 2025, il suo 50esimo compleanno. Mezzo secolo di vita costellata da successi calcistici, mediatici e impegno filantropico. Dalla sua infanzia nel quartiere londinese di Leytonstone alla fama globale, ha saputo reinventarsi più volte, diventando un’icona culturale e un imprenditore di successo. Ripercorriamo qui la sua straordinaria carriera, la sua vita privata e i suoi interessi.

I «Red Devils» nelle vene

Nato il 2 maggio 1975 nel sobborgo londinese di Leytonstone, David Beckham cresce in una famiglia della classe operaia con una passione sfrenata per il calcio. Il padre, tifoso sfegatato del Manchester United, lo porta spesso a Old Trafford per seguire le partite casalinghe della squadra del cuore. Il giovane David si innamora dei «Red Devils» e con loro debutta da professionista a soli 17 anni in Premier League. Con lo United vince in totale 12 trofei, prima di trasferirsi nel 2003 al Real Madrid dove gioca fino al 2007, contribuendo al successo della squadra con una Liga e una Supercoppa spagnola vinte. Dopo un periodo al Los Angeles Galaxy e un passaggio al Milan, conclude la carriera al Paris Saint-Germain nel 2013, decidendo di devolvere l’intero stipendio a un’associazione che si occupa di bambini in difficoltà. Beckham è stato anche un pilastro della nazionale inglese, con cui ha collezionato 115 presenze e segnato 17 gol. Capitano per diversi anni, ha rappresentato l’Inghilterra in tre Mondiali e due Europei.

Beckham oltre il calcio: imprenditore e filantropo

Dopo il ritiro dal calcio giocato, David Beckham ha intrapreso una carriera imprenditoriale e filantropica. Nel 2018 è diventato co-proprietario del club di Major League Soccer Inter Miami CF. Nel 2019 ha fondato «Studio 99», una casa di produzione che ha realizzato documentari di successo come Beckham su Netflix e 99 su Amazon Prime Video. Gestisce anche DB Ventures, società che cura i suoi diritti di immagine e le collaborazioni con brand di lusso come Adidas, Tudor e Maserati. Nel settore degli alcolici, ha co-fondato il marchio di whisky Haig Club, posizionandolo sul mercato come prodotto premium. È inoltre coinvolto nel mondo degli eSports con Guild Esports, un’organizzazione che punta a formare talenti nel gaming competitivo.

Altrettanto significativo il suo impegno filantropico. Beckham è infatti un attivo sostenitore di cause umanitarie, in particolare attraverso la sua collaborazione con l’UNICEF. Dal 2005 è Goodwill Ambassador dell’organizzazione, impegnandosi nella protezione dei diritti dei bambini in tutto il mondo. Nel 2015 ha fondato il «7 Fund for UNICEF», un’iniziativa volta a garantire istruzione, protezione e opportunità ai bambini più vulnerabili, con un focus particolare sulle ragazze. Ha viaggiato in numerosi paesi per sensibilizzare sulle problematiche legate alla malnutrizione, alla violenza infantile e alle emergenze umanitarie. Nel 2025, in occasione del suo ventesimo anniversario come ambasciatore, ha ricevuto il «Crystal Award» al World Economic Forum di Davos per il suo instancabile impegno.

Cinquant’anni da papà e marito

Nel 1999, Beckham ha sposato Victoria Adams, ex membro delle Spice Girls, e oggi affermata stilista e imprenditrice. La coppia ha quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. Brooklyn, il primogenito nato nel 1999, è fotografo e modello. È sposato con l’attrice e regista statunitense Nicola Peltz. Romeo, nato nel 2002, ha seguito le orme del padre come calciatore, prima di intraprendere la carriera nel mondo della moda. Cruz (2005), sta seguendo in parte la carriera materna. Ha pubblicato il suo primo album musicale nel 2024. Si sta facendo strada nel settore, tra Londra, Los Angeles e New York, cercando di affermarsi come cantante. Infine Harper (2011), unica figlia della coppia, ha recentemente fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo. A soli 13 anni, ha presentato un premio alla madre durante gli «Harper’s Bazaar Women of the Year Awards 2024», dimostrando subito grande carisma.

