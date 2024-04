Victoria Beckham, mega party a Londra per i 50 anni

E sclusivo party londinese per i 50 anni di Victoria Beckham che si concede un ballo con le ex colleghe Spice Girls. L'uscita sulle spalle del marito David

Victoria Beckham ha festeggiato in grande stile il suo cinquantesimo compleanno. Al mega-party, organizzato presso l’esclusivo club privato Oswald’s di Londra, amici, familiari e le Spice Girls al gran completo.

L’omaggio delle Spice Girls a Victoria Beckham

Le cinque Spice Girls si sono riunite per l’occasione per festeggiare Posh Spice. Sono infatti intervenute al party Geri Halliwell, Melanie Chisholm (conosciuta come Mel C), Emma Bunton, Melanie Brown (Mel B). Le ex Spice Girls si sono persino esibite in uno dei loro successi, “Stop”, con tanto di coreografia sincronizzata.

Il gruppo simbolo del pop britannico degli anni ’90 non si esibiva insieme dal 2019: i fan dell’iconica band femminile hanno avuto un assaggio della performance grazie a un video registrato da David Beckham e prontamente postato su Instagram dalla stessa Victoria che ha scritto nella didascalia: “E’ stata la migliore serata di sempre. Buon compleanno a me! Vi amo tutti così tanto! SpiceUpYourLife”. L’hashtag si riferisce a una canzone con lo stesso nome, pubblicata dalle Spice Girls durante il loro periodo di massimo splendore degli anni ’90.

Per Victoria un party esclusivo senza badare a spese

Victoria Beckham, che ha compiuto 50 anni il 17 aprile, è stata festeggiata all’Oswald’s di Londra sabato 20. Per il party, il marito David Beckham avrebbe speso circa 250.000 sterline. Nel corso del ricevimento sarebbero state servite bottiglie da 3.000 sterline di Château Mouton Rothschild, il Bordeaux preferito dalla ex Spice, e 500 di champagne.

Parenti e amici vip per i 50 anni di Victoria Beckham

Presenti alla serata naturalmente il marito, David Beckham, e i loro quattro figli (Brooklyn di 25 anni, Romeo, 21, Cruz, 19 e Harper, 12). Beckham e i tre figli maschi erano tutti vestiti in smoking, Victoria ha optato per un abito verde chiaro, mentre Harper ha indossato un vestito color crema lungo fino al pavimento. Prima della festa Victoria ha pubblicato uno scatto della famiglia con la didascalia: “Non vedo l’ora di festeggiare con i miei amici e la mia famiglia! Vi amo tutti così tanto”.

Folta la schiera di vip e personaggi dello spettacolo accorsi per il 50esimo di Victoria: da Tom Cruise a Eva Longoria da Rosie Huntington-Whiteley a Gordon Ramsay, fino a Salma Hayek con il marito, il businessman francese François-Henri Pinault.

Victoria Beckham sulle spalle del marito

Alla fine della serata, David Beckham – 48enne ex capitano dell’Inghilterra- ha portato la moglie fuori dal locale sulla schiena, probabilmente a causa di un infortunio al piede riportato dalla stilista all’inizio di quest’anno.