Victoria Beckham compie 50 anni: le sue parole e l’omaggio del marito

L 'ex Spice Girl, oggi imprenditrice, festeggia un traguardo importante e fa il punto sulla sua vita. Gli auguri più belli? Sono arrivati da David Beckham

“Mentre mi preparo a compiere 50 anni (con i tacchi, ovviamente!), mi sento incredibilmente fortunata per avere raggiunto questo traguardo”. Lo ha scritto sui social network Victoria Beckham. L’ex Spice Girl è nata il 17 aprile del 1974. Il regalo più bello per il suo compleanno? È arrivato dal marito David Beckham, che ha condiviso con i fan un video formato unendo varie immagini della vita di sua moglie, con una dedica speciale.

Victoria Beckham: “Sono benedetta”

Cinquanta anni sono un appuntamento importante nella vita di ogni donna. È il momento in cui si fa il punto su quello che si è fatto e su dove stiamo andando. Victoria Beckham ha deciso di fare il bilancio della sua vita pubblicamente. In fondo, lei è orgogliosa di tutto quello che ha realizzato e di dove si trova adesso. L’ex Posh Spice ha ricordato con i follower, in modo entusiastico, i momenti salienti della sua carriera, dicendo di essere “benedetta, ma anche realizzata e profondamente contenta, non solo di dove mi trovo come donna, ma di quanta strada abbiano fatto i miei marchi di moda e bellezza”.

“Nella vita puoi essere tante cose”

“La mia ambizione”, ha continuato Victoria Beckham, “è sempre stata quella di dare potere alle donne e farle sentire la versione migliore di se stesse. Per me, questo significava fidarsi del mio istinto e non scendere mai a compromessi”.

Quindi, ha aggiunto di essere orgogliosa del suo percorso professionale, da pop star a stilista. “Credo che si possa essere molte cose. Una pop star, una madre, una moglie, una stilista. La mia passione è sempre stata quella di sognare in grande, e poi sognare ancora più in grande. Credi prima in te stessa: tutti gli altri seguiranno. E se sei davvero fortunata, troverai qualcuno che crede in te ancora più di te”.

L’omaggio di David a Victoria Beckham

Victoria Beckham ha trovato suo marito, David, e i loro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, dei quali è orgogliosa per “le persone gentili, laboriose e di talento che state diventando”. Così come lo è David Beckham, che dopo quasi 25 anni di matrimonio, adesso rinnova tutto il suo amore alla sua “bellissima moglie”.

L’ex calciatore ha condiviso sui social network un video con come sottofondo la canzone dei Bee Gees, More Than A Woman. Mostra alcuni momenti della vita di Victoria, a partire da una clip dei loro figli maggiori, Brooklyn e Romeo, che da bambini le auguravano buon compleanno.

Tra le immagini, anche Victoria Beckham da bambina, durante la sua carriera nelle Spice Girls, il giorno del loro matrimonio. “Buon compleanno alla mia bellissima moglie”, ha scritto David Beckham, “mentre ti avvicini a questo compleanno dovresti guardare indietro ed essere orgogliosa di ciò che hai realizzato, ottenuto e di ciò che hai costruito”. Ha continuato: “Il tuo più grande successo sono i tuoi figli, li guidi, li ami e insegni loro. Ti amano oltre ogni dire, noi tutti ti amiamo così tanto”.