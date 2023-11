S e c'è una donna in cui la frase fatta "70 anni e non sentirli" calza a pennello, questa è Kim Basinger. Eppure la data di nascita non tradisce: 8 dicembre 1953

Incredibile, ma vero: l’attrice Kim Basinger compie 70 anni! Ma per noi resterà l’inarrivabile sex symbol degli anni ’80 e ’90 di Nove settimane e mezzo ed L.A. Confidential, quando bucava gli schermi a ogni giro di cinepresa.

Con quel fisico mozzafiato e quel viso da bambola (anche se Kim ha sempre dichiarato di odiare le bambole) la sua è stata un’immagine talmente inaccessibile da non aver mai destato invidia o antipatia nel suo stesso sesso. Del resto, la stessa Kim ha dichiarato più volte di non aver mai voluto vestire i panni della diva capricciosa. O di usare il suo corpo per giocare con i sentimenti degli altri.

Sul set sì, tutto era concesso: vietato inquadrare i piedi e le mani e soffermarsi troppo sulle gambe, ma del suo corpo «potete scandagliate quello che volete», così faceva scrivere nei contratti dei film. It’s job, direbbero in America.

Così negli anni, a poco a poco Kim Basinger si è allontanata dalle luci della ribalta di Hollywood. E nel frattempo, si è dedicata a una vita tranquilla nella sua villa di Malibu dove ha coltivato l’amore per gli animali, il volontariato e la scrittura. Scrive infatti libri per bambini.

Gli esordi di Kim Basinger

L’attrice è emersa alla fine degli anni ’70 ed è diventata uno dei volti più familiari di Hollywood. Protagonista di una serie di progetti importanti, ha affascinato il pubblico, affermandosi come innegabile sex symbol. Alla fine degli anni ’90, Basinger è passata a ruoli più indipendenti e contemplativi. Ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista nel 1998 per la sua interpretazione come escort in LA Confidential di Curtis Hanson.

Il passato da modella

Kim Basinger aveva poco più di vent’anni quando attirò l’attenzione di una prestigiosa agenzia di modelle, lanciandola nel mondo delle copertine e degli spot pubblicitari di riviste nazionali.

Ha condannato la vanità coinvolta nel fare la modella e disprezzava guardarsi allo specchio prima di ogni ripresa. Nel 1981, Basinger posò nuda per Playboy , usando l’esposizione come trampolino di lancio per il suo primo amore per la recitazione.

Il debutto nella recitazione di Basinger è avvenuto come Bond Girl, quando ha recitato accanto a Sean Connery nel film del 1983 Mai dire mai più . È stata l’opportunità di una vita, un percorso verso un nuovo universo di possibilità. Successivamente, è stata scelta per L’uomo che amava le donne e Appuntamento al buio.

Da 9 settimane e mezzo agli altri film di Kim Basinger

Altri film degni di nota nella filmografia degli anni ’90 includevano The Marrying Man, Final Analysis, The Real McCoy, Wayne World 2 e The Getaway. Dopo aver vinto l’Oscar in LA Confidential, Basinger ha l’onore di essere l’unica attrice ad aver posato nuda per Playboy ed essere stata insignita di un Academy Award.

Kim Basinger dopo il successo degli anni ’90

Tuttavia, con lo svolgersi dei primi anni 2000, la carriera professionale di Basinger ha preso una direzione diversa e l’entusiasmo per la sua fama è gradualmente diminuito. La sua decisione di ridurre il carico di lavoro è stata una scelta personale oppure i produttori di Hollywood avevano già perso interesse per lei e avevano iniziato a esplorare altri talenti?

Eppure, pur essendo sempre una sostenitrice dell’arte, ha riserve profondamente radicate sull’artificio della celebrità. Non amo i Red Carpt, ma adoro il lavoro.

Basinger ha detto alla rivista che soffriva di agorafobia e ansia da un po’, fattori che hanno avuto un ruolo nel modo in cui ha affrontato la sua crescente fama. Aveva bisogno di allontanarsi dai riflettori e di affrontare i suoi disturbi dell’umore senza fare affidamento su sostanze stupefacenti. “Ora mi sveglio e mi godo la vita. Non volevo vivere di droga. Volevo affrontare tutto ciò di cui avevo paura. lei dice.

La vita privata

Kim Basinger potrebbe aver lasciato dietro di sé una serie di cuori infranti (incluso il musicista Prince), ma il suo matrimonio con Alec Baldwin è stata una delle relazioni più tumultuose. Sposati da oltre un decennio, la coppia ha accolto nella loro famiglia la figlia Irlanda. Ma alla fine la coppia di potere degli anni ’90 si sciolse e Basinger fece del suo unico figlio la sua priorità assoluta.

La nativa della Georgia ha rivelato che parte del motivo per cui è scomparsa dalla scena è stato quello di proteggere l’Irlanda e darle struttura e calma durante le turbolenze di una famiglia distrutta. “È cresciuta sotto i riflettori, ma ho cercato di fornire stabilità e un mondo più tranquillo.”

Tuttavia, è fondamentale notare che, nonostante la decisione deliberata di Basinger di limitare i suoi impegni, non si è mai ritirata del tutto dagli occhi del pubblico. Nel corso degli ultimi 20 anni, ha mantenuto una presenza costante sia in televisione che al cinema, apparendo in una vasta gamma di produzioni, che vanno dai film indipendenti ai successi di successo come Cinquanta sfumature di nero, 8 Mile e Charlie St. Cloud .

Esce con il suo ragazzo, il parrucchiere Mitch Stone da quasi un decennio, e insieme conducono un’esistenza serena in riva al mare, apprezzando la reciproca compagnia e le passioni condivise.

Le passioni

Nel corso degli anni Basinger ha coltivato la passione per la scrittura di storie per bambini, scoprendo che fornisce sia uno sbocco creativo che un mezzo di terapia personale. “Io e il mio ragazzo trascorriamo molto tempo alle Hawaii, il nostro posto preferito sulla Terra. Ho sempre amato scrivere e ultimamente mi sto dedicando di più, soprattutto ai libri per bambini. La cosa più importante che faccio è lavorare con quattro meravigliosi gruppi di protezione degli animali per aiutare a fermare la crudeltà che avviene in ogni paese di questo pianeta”.

L’eredità

Sebbene Basinger apprezzi i ritiri occasionali nella serenità della natura, non vede l’ora di interpretare ruoli che la intrigano. “È una posizione molto privilegiata in cui trovarsi. Ricevi offerte per tutta la vita. Non si sono mai fermati e sono felice di dire che anch’io tornerò sullo schermo molto presto”, ha detto alla

In definitiva, mentre aspettiamo con impazienza gli impegni futuri della Basinger, dobbiamo anche applaudire il suo coraggio e la sua pazienza. Non tutti hanno la determinazione di abbandonare una vita di lavoro costante, successo e fama, ma Basinger ha deciso di farlo per soddisfare le proprie esigenze.

Il percorso di Basinger dimostra che non tutti vogliono inseguire gli stessi sogni e che le persone hanno definizioni diverse di pace e realizzazione. Finché sei soddisfatto del tuo angolo e se continui a crescere, imparare e creare nuovi ricordi, stai vivendo il sogno.

Ognuno di noi ha indicatori unici di successo e prima riconoscerai i tuoi, più velocemente potrai iniziare il tuo viaggio.

