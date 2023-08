T ailleur e sneakers: una combinazione che lo street style ama all'impazzata. La prova? È in questi 5 look da copiare - o da cui prendere ispirazione - che abbiamo selezionato per te

Se solo le ferie durassero all’infinito! Se stai già pensando a cosa indossare dopo l’estate e ai look del rientro in città, lo street style ha la risposta che fa per te: il tailleur con le sneakers. Scegli un completo in cui blazer e pantaloni siano morbidi e dalla silhouette fluida, monocromatico o caratterizzato da una fantasia di tendenza. E poi, ovviamente, opta per una canottiera o una T-shirt: per la camicia è ancora troppo presto. Almeno, così, potrai togliere la giacca all’occorrenza e goderti le ultime giornate miti. Scopri subito i 5 look d’ispirazione che abbiamo selezionato per te.

Black & white: tailleur nero e sneakers bianche

Due colori agli antipodi dello spettro cromatico, eppure apparentemente fatti l’uno per l’altro. Il bianco e il nero si incontrano in questo look che ha come unico accento (pastello) la borsetta a tracolla declinata in una deliziosa tonalità di rosa candy (ed è griffata Chanel: un autentico piccolo lusso). Come bilanciare l’austerità del colore più dark in assoluto? Ecco che in risposta al tailleur nero arrivano la T-shirt bianca e le sneakers bianche. Lo stile minimal chic che esprime coolness all’ennesima potenza.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Guida ai look con i colori pop (e la T-shirt bianca)

Proprio come abbiamo appena visto per il black & white, vale la stessa regola per le tonalità più estrose. Anche in presenza di colori pop andremo a smorzare il tutto con T-shirt e sneakers bianche: lo dimostra questo look street style che fa leva sul tailleur rosa fragola, composto da blazer leggermente oversize e pantaloni dritti. Occhio di riguardo anche sugli accessori, come gli occhiali da sole in stile aviatore e il layering (ovvero, la stratificazione) di più catenine d’oro.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Tailleur, cintura in vita e Converse All Star

Vuoi evidenziare il punto vita? Tocca scommettere su un accessorio insostituibile: la cintura. Una volta indossato il tailleur (meglio senza T-shirt a questo punto, ergo prediligi un body o un top), scegli una cintura e indossala all’altezza dello sterno, come a chiudere il blazer. Noterai subito una grande differenza nello styling, che da morbido e rilassato diventerà più strutturato. Infine, le immancabili sneakers: le Converse All Star.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Tutto il fascino del tailleur gessato per i look del rientro

Diciamo sì anche al tailleur gessato, o meglio il completo a righe colorate. Nello spezzare una lancia a favore delle stampe, ne approfittiamo per invitarti anche a considerare altre fantasie, come quelle floreali e quelle optical. Non da meno sono i completi spezzati! Ma ricorda: less is more. Perciò per un risultato finale dal basso profilo, la T-shirt bianca è must-have. E le sneakers? Bianche, ma non solo. A te la scelta: in questo look street style, tornano le Converse All Star, stavolta in tela rossa.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Effetto patchwork, e mai senza sneakers

Per il rientro in città… in pieno stile. Il tailleur patchwork può essere un mix & match di colori e fantasie. Di questa mise ci piace non solo lo styling delle sneakers bianche, ma anche la scelta della borsa a tracolla, declinata in una morbida tonalità di giallo vaniglia che richiama uno dei colori protagonisti del tailleur. Il segreto di stile infatti è tutto qui: con un tailleur dalla presenza scenica tanto importante, non aggiungere nessun altro colore!

Foto Launchmetrics/Spotlight.