Alberto e Charlene separati? Il principe: “Falsità”

D opo le voci sulla separazione fra Alberto e Charlene, è lo stesso principe monegasco a fare chiarezza: "Lei è sempre al mio fianco"

Si torna a parlare della famiglia reale di Monaco. Dopo le voci di un’imminente separazione fra Alberto e Charlene è lo stesso principe a smentire la presunta crisi in un’intervista apparsa sul “Corriere della Sera”: “Charlene è sempre al mio fianco. La fuga in Svizzera? Solo falsità”.

Le voci sulla crisi fra Alberto e Charlene

Alla fine di agosto si sono rincorse voci sulla presunta separazione fra Alberto, unico figlio maschio del principe Ranieri III e di Grace Kelly, e sua moglie Charlene, madre dei due gemellini Jacques e Gabrielle. Si era ventilato che la principessa si fosse trasferita in Svizzera. Inoltre il suo account Instagram personale è stato cancellato, mentre Alberto ha partecipato da solo alla festa di compleanno del figlio maggiore, Alexandre Grimaldi. Tutto questo è servito ad alimentare le speculazioni su una crisi insanabile all’interno della coppia reale.

Alberto e Charlene alla presentazione di TVMonaco

Nel fine settimana i fan dei sovrani monegaschi hanno tirato un respiro di sollievo. Charlene e Alberto sono apparsi di nuovo insieme ad un evento pubblico per il lancio di TVMonaco, il primo canale televisivo pubblico del Principato, apparizione documentata sulla pagina Instagram del palazzo reale attraverso un post con più foto. Per l’occasione, Charlene ha indossato un completo semplice ed elegante composto da un top nero senza maniche con scollo a V e pantaloni a pieghe color crema.

Una serie di eventi pubblici per la coppia reale

Alcune testate giornalistiche, fra cui la tedesca “Bild” e il francese “Voici”, hanno ipotizzato che questa ultima apparizione fosse un tentativo di sedare le speculazioni sulla separazione e facesse parte di un cerimoniale concordato a tavolino proprio per motivi di immagine.

Nei giorni successivi, la coppia è stata immortalata ancora: in occasione della visita dell’ambasciatore francese presso il Principato e per la chiusura della terza edizione del torneo di golf di beneficenza “Princess of Monaco Cup”.

Alberto smentisce le voci su una rottura

Alberto di Monaco, nell’intervista concessa a Enrica Roddolo sul “Corriere” ha smontato la tesi della crisi con la moglie e sottolineato il rapporto sereno e collaborativo con la principessa. “Charlene è sempre al mio fianco, al Palais col nuovo ambasciatore francese a Monaco, assieme sulla piazza del Casinò per la gara di golf Princess of Monaco Cup – racconta – Non capisco i rumors che mi feriscono, su di lei ‘che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento’. Falsità”. Poi il principe è tornato sulle recenti difficoltà della consorte, assicurando la sua completa ripresa. “Ha avuto delle difficoltà mesi fa – ha confermato Alberto – Ora è sempre al mio fianco, mi sostiene nella guida del Principato, poi siamo una coppia che lavora pure noi e il lavoro permette spesso di vedersi solo a fine giornata, fitta di appuntamenti”.