Alessandra Amoroso è incinta. Dopo giorni in cui le indiscrezioni avevano iniziato a circolare, è stata lei stessa ad annunciare la gravidanza con un post social: una foto in bianco e nero in cui lei sfoggia il pancino già evidente e il compagno Valerio Pastore lo bacia con dolcezza. Un’immagine tenera come il messaggio che la cantante ha scritto per dare la bella notizia ai follower, rivelando anche che il bebè che aspetta sarà una femminuccia e si chiamerà Penelope.

L’annuncio social di Alessandra Amoroso

«Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino», ha scritto Alessandra Amoroso su Instagram. Per lei è arrivata immediatamente una pioggia di cuori social, e non solo dai numerosi fan: anche colleghe come Giorgia, Laura Pausini, Emma, Levante e Anna Tatangelo (tra le altre) si sono unite alla sua gioia.

Il desiderio di maternità

Per Alessandra Amoroso, 38 anni, quello di avere presto un figlio è un desiderio che viene esaudito. In passato nelle interviste ha fatto spesso riferimento alla maternità come a un sogno nel cassetto. Però, dopo la fine della relazione lunga 5 anni con Stefano Settepani, aveva anche ammesso di aver un po’ perso la speranza. Invece nella sua vita è arrivato Valerio Pastore che le ha ridato nuova fiducia e presto la cantante potrà provare la gioia di un stringere un bebè tra le braccia.

La storia d’amore di Alessandra Amoroso e Valerio Pastore

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore fanno coppia dal 2021. Lui è un tecnico del suono originario di Eboli (Salerno), di 8 anni più giovane della cantante. «Con Valerio ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata. La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera. Siamo molto liberi. E questo per me è la chiave di tutto, non lo sapevo ma adesso lo so», aveva detto lei in un’intervista al podcast Mano sul cuore. Entrambi preferiscono mantenere la vita privata lontana dai riflettori e per questo è raro vederli insieme durante uscite pubbliche o sui social. La notizia della maternità imminente però era troppo bella per non meritare uno strappo alla regola

