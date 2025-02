“Buonanotte terrestri”. Alessandro Gassmann ha un modo speciale e tutto suo di comunicare sui social, anche solo con un saluto e la foto di un paesaggio. Come altri colleghi attori condivide scatti dei suoi film o momenti dei festival dove li presenta ma a volte scrive semplicemente di qualcosa che gli sta a cuore, come l’ecologia o la pace, oppure esprime uno stato d’animo. Come se parlasse a un gruppo di amici. Come un ragazzo. Un ragazzo che il 24 febbraio compie 60 anni.

Alessandro Gassmann: 60 anni tra talento, fascino e leggerezza

A guardarlo è difficile crederci visto il fascino che le rughe rendono anche più intenso. Unisce simpatia ed empatia, e le spende entrambe ora nelle commedie (Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno) e ora in lavori drammatici (L’ordine del tempo di Liliana Cavani), compresi i film di cui è regista (il più recente è Questi fantasmi! da Eduardo De Filippo ora su Raiplay). Sa che la capacità di essere leggeri è un punto di forza che nulla toglie alla serietà o alla professionalità.

Nel film Il Ritorno al crimine

Alessandro Gassmann e la sua adolescenza

L’attore romano figlio del grande Vittorio Gassman e dell’attrice francese Juliette Mayniel, cresciuto tra l’Italia e la Francia, debutta sul grande schermo a 17 anni nel film Di padre in figlio diretto proprio da Vittorio. Per anni ha sicuramente sentito il peso di quel pedigree. Lo ha raccontato proprio a Donna Moderna qualche anno fa: «A scuola studiavo poco e marinavo spesso. Ero a disagio. A 14 anni sembravo una specie di Frankenstein alto già 1 metro e 93 e il cognome mi faceva sentire sempre sotto osservazione. Ero timido, terrorizzato dai giudizi, e a volte diventavo aggressivo e un po’ bullo. Facendo arrabbiare moltissimo mio padre che, con il fisico e la voce che aveva, sapeva diventare spaventoso».

La carriera sulle orme del padre Vittorio

Pochi anni dopo, invece, ne avrebbe seguito le orme cercando e trovando la sua cifra. «Crescere in una famiglia di intellettuali è stata una fortuna: tra gli amici di papà che ascoltavo da ragazzino c’erano registi come Federico Fellini ed Ettore Scola, attori come Ugo Tognazzi e Nino Manfredi. Ho capito che in quel mondo c’era qualcosa di speciale». Nel 1997, a 32 anni, viene candidato al David di Donatello per Il bagno turco di Ferzan Özpetek e inizia a esplorare ogni mezzo, dal teatro alla televisione dove ha pure accettato di condurre in tv Le Iene (2012).

Razzabastarda

Quanti film ha fatto Alessandro Gassmann

Ha sfidato il tabù della nudità quando nel 2000 ha posato per un calendario sexy. Ci ha fatto ridere (Basilicata coast to coast) e riflettere (I nostri ragazzi di Ivano De Matteo e Razzabastarda, testo su razzismo e integrazione scelto anche per il suo debutto alla regia nel 2013). Ha interpretato film d’autore come Caos calmo di Antonello Grimaldi con Nanni Moretti, dal bestseller di Sandro Veronesi (2008), che gli ha fatto vincere un Nastro d’argento come miglior attore non protagonista.

Con Valeria Golino nel film Caos Calmo

Oggi lo ricordiamo anche per due popolari fiction televisive I bastardi di Pizzofalcone e Un professore di Alessandro D’Alatri, oltre a una terza in arrivo (I casi dell’avvocato Guerrieri nati dalla penna di Gianrico Carofiglio). E perché è protagonista di un’altra staffetta “di padre in figlio” con il 27enne Leo, nato dal matrimonio con Sabrina Knaflitz e oggi cantante affermato. «Io e mio padre ridevamo molto insieme: lui amava chi lo prendeva in giro, come me che ero il suo buffone. Oggi rido con Leo. Lui e mia moglie mi punzecchiano sui miei ruoli drammatici, io ironizzo sulla musica pop. Anche se per lui faccio sempre il tifo».