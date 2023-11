All’asta online il guardaroba di Prince: in vendita i capi iconici

V anno all'incanto la camicia di Prince resa celebre da "Purple Rain" e altri pezzi del guardaroba del leggendario musicista scomparso

Prince ha lasciato una traccia indelebile nella storia della musica grazie a brani come “Purple rain” e “Kiss” ma anche per il suo look originale e studiatissimo. Lo stravagante guardaroba del musicista scomparso andrà all’asta il 16 novembre nell’ambito della vendita online The Fashion of Prince, organizzata dalla RR Auction di Boston.

Prince genio musicale e icona fashion

La collezione comprende più di 200 oggetti, tra abiti, accessori e gioielli. E’ stata assemblata da un ammiratore francese di Prince, l’uomo d’affari parigino Bertrand Brillois, che inizialmente sperava di aprire un museo che celebrasse l’artista scomparso nel 2016 a causa di un’overdose di farmaci oppiacei. Il collezionista riteneva Prince non soltanto un genio e un virtuoso della musica ma anche un’icona della moda. Per 20 anni ha contattato le persone che avevano lavorato a stretto contatto con il musicista raccogliendo numerosi oggetti appartenuti al cantante.

Come spiega la casa d’aste gli eredi di Prince non hanno nulla a che vedere con la vendita. L’artista, infatti, era noto per i regali che faceva ai suoi dipendenti ed amici, inoltre organizzava spesso vendite di oggetti usati a Paisley Park, il compound studio-abitazione alle porte di Minneapolis poi trasformato in un museo.

IPA

La camicia iconica di “Purple Rain”

L’asta ripercorre l’evoluzione di Prince nella musica e nella moda dall’era “Purple Rain” fino alla sua morte, secondo quando dichiarato da Bob Livingston di RR Auction. Uno dei pezzi forti è una camicia bianca con volant indossata da Prince proprio durante la performance di “Purple Rain” eseguita agli American Music Awards del 1985.

In quell’occasione l’artista, soprannominato His Purpleness per la passione per il colore viola, nonché per Purple Rain, mandò il pubblico in delirio interpretando appunto il brano del 1984, colonna sonora dell’omonimo film. La casa d’aste ha stimato il suo valore in 15.000 dollari. Quella stessa sera Prince usò come accessorio una spilla da bavero per il suo completo in verde, blu e oro, che è stimata circa 7mila dollari.

Dal cappotto alla chitarra fino alle Polaroid

In vendita anche il cappotto in cachemire indossato durante “Under the Cherry Moon”, commedia musicale romantica del 1986 diretta e interpretata dallo stesso Prince: la casa d’aste ha stimato il valore di 45.000 dollari. Altri oggetti in offerta includono un paio di stivali blu a tacco alto dell’Atto I Tour del valore di 20mila; un abito da palco dorato su misura con simboli d’amore stimato 10mila dollari e una chitarra Schecter “Cloud” blu suonata da Prince, del valore di 4mila dollari. Oltre alla moda, l’asta include fotografie Polaroid originali, master tapes di album di successo e documentazione ufficiale sui suoi film e video musicali.

Prince influencer ante litteram

Eleganza, trasformismo, capacità di influenzare la moda. Pochi artisti hanno avuto come Prince questa estrema sensibilità verso l’immagine, questa capacità innata di sperimentare e creare tendenze. Non a caso pochi mesi dopo la sua morte una delle sue camicie con le ruche fu venduta per 96mila dollari, ben oltre il prezzo di partenza di seimila dollari. Nel 2017, invece, la sua chitarra personalizzata, Cloud, fu venduta a 700mila dollari a fronte di una stima di 80mila dollari.

L’omaggio del Minnesota a Prince

All’inizio dell’anno, il Minnesota – Stato americano in cui è nato Prince – ha reso omaggio al musicista intitolandogli un tratto di autostrada che passa davanti alla sua casa di Paisley Park. L’inchiostro con cui il governatore ha firmato il disegno di legge sulla ridenominazione era viola, il colore distintivo di Prince.