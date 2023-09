Allevi e la nuova foto dall’ospedale: “Sto uscendo dall’inferno”

I l compositore 54enne racconta senza filtri la sua battaglia contro la malattia che l'ha colpito oltre un anno fa. L'ultimo aggiornamento è un messaggio di speranza

Giovanni Allevi riappare sui social con un nuovo post pieno di speranza. Il compositore, in cura da oltre un anno per un mieloma, torna a dare aggiornamenti sul suo stato di salute.

L’ultimo post di Allevi

Allevi pubblica una foto in cui è finalmente in piedi, in quella che sembra una sala di riabilitazione e non ha perso la voglia di combattere nonostante la lunga battaglia: “Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio”, scrive il pianista.

Il racconto della malattia

In tutti questi mesi, il compositore 54enne ha raccontato senza filtri la sua malattia sui social network, tra momenti di dolore e sconforto e altri più positivi. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, aveva scritto a giugno 2022, postando la foto delle sue mani che scrivevano la parola “mieloma” su una partitura.

La fake news sulla morte smentita dallo stesso Allevi

A luglio, Allevi è stato costretto a smentire la fake news sulla sua morte. Una voce incontrollata che circolava in rete sulla sua improvvisa scomparsa alla quale il musicista ha risposto con un messaggio da guerriero coraggioso e amante della vita: “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora!“. Il messaggio era accompagnato da una sua foto sorridente davanti a un pianoforte, di quando era ancora in piena attività, per infondere un senso di speranza verso il futuro. Come quello dell’ultimo post.