Brad Pitt all’aeroporto di Bolzano, i motivi del viaggio

I l divo di Hollywood è atterrato a bordo di un jet privato e subito sono scattate le indiscrezioni sul perché del suo soggiorno in Trentino. C'entra la mummia Ötzi?

Grande scompiglio all’aeroporto di Bolzano. Nel piccolo scalo dell’Alto Adige non capita tutti i giorni di vedere un divo di Hollywood, tantomeno se si tratta di Brad Pitt. L’attore è atterrato a bordo di un jet privato e ha scatenato il tam tam mediatico.

L’arrivo in aeroporto

Le immagini del suo arrivo sono state diffuse dal sito in lingua tedesca Stol.it e poi riprese ovunque. Con i suoi immancabili occhiali aviator e un ampio cappello, Brad Pitt ha salutato sorridente gli addetti che l’hanno aiutato con i bagagli e si è dileguato in macchina. Ma che ci fa il divo in Trentino? Le congetture sul motivo del suo viaggio in Italia sono due.

Wie STOL exklusiv erfahren hat, ist der US-amerikanische Weltstar Brad Pitt am Montag mit seinem Privatjet am Flughafen in Bozen gelandet. Er ist hier auf Kurzurlaub in Meran. https://t.co/S2N2ZVCiUU — stol_it (@stol_it) September 18, 2023

I motivi del viaggio

Brad Pitt potrebbe avere scelto una medical spa di Merano semplicemente per passare un periodo di relax. L’attore in queste settimane sta girando “Apex” diretto da Joseph Kosinski. Si tratta di un film sulla Formula 1 in cui interpreta il pilota Sonny Hayes che l’ha portato a girare anche sui circuiti veri come a Silverstone. Qualche giorno di vacanza tra le montagne delle Dolomiti sarebbe quindi l’ideale tra una ripresa e l’altra. Anche perché l’attore è molto attento sia al fisico che alla cura della mente. E i risultati si vedono, visto che sta per compiere 60 anni ma ne dimostra la metà.

La passione di Brad Pitt per la mumma Ötzi

Ma c’è un’altra ipotesi più professionale e curiosa dietro al suo soggiorno. Brad Pitt è molto appassionato della mummia del Similaun, ribattezzata familiarmente Ötzi, un incredibile reperto antropologico risalente all’età del rame ritrovato il 19 settembre 1991 in Val Senales, ai piedi di un ghiacciaio a pochi metri dal confine italo-austriaco. Una storia che l’ha talmente colpito da tatuarsi la sua sagoma sull’avambraccio. C’è chi pensa quindi che in questi giorni possa fare dei sopralluoghi in vista di un film proprio dedicato alla mummia.

Il post della Val Senales

L’associazione per il turismo della Valle ha subito approfittato della suggestione per rivolgere un invito al divo: “Ötzi è stato trovato nella Val Senales il 19.9.91. Siamo in attesa di una visita d’onore di Brad Pitt!”, postando l’immagine del suo avambraccio tatuato con la sagoma di Ötzi. E intanto gli accessi al sito internet del Museo archeologico dell’Alto Adige, dov’è conservata ed esposta la mummia, sono raddoppiati. L’effetto Brad si fa sentire anche lì.