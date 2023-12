I l divo di Hollywood compie 60 anni ed è più bello e interessante che mai. E, fra donne, attivismo e premi la sua vita è come un film

Quando rubava il cuore di Thelma & Louise

Bellissimo, triste, sexy, folle, bravo, romantico, collerico, pessimo, geniale, spirituale, impegnato. In tanti modi è stato definito Brad Pitt durante la sua carriera. Bellissimo come la prima volta che l’abbiamo visto in Thelma & Louise col suo sorriso sornione, gli occhi blu e il didietro fasciato dai jeans: quel ragazzo biondo che faceva l’autostop è stato un tuffo al cuore e non solo per Susan Sarandon e Geena Davis.

In Thelma & Louise (1991)

Gli inizi di Brad Pitt

Era il 1991, prima di allora Brad aveva già girato 8 film. Erano più di 10 anni che ci provava ma ancora non era riuscito a bucare lo schermo. Da quel momento indimenticabile (in realtà nel film si vede davvero per poche scene), invece, è stata tutta una discesa. Brad è un bel miscuglio: di origini inglesi, irlandesi, francesi, olandesi, svedesi e tedesche (così recita Wikipedia), occhi azzurrissimi e faccia da furbetto. Studia giornalismo e grafica pubblicitaria e poi lascia l’università a pochi esami dalla laurea per inseguire il sogno di sfondare a Hollywood. Prima di riuscire a ottenere una parte nel 1987 in Hunk e poi ruoli non accreditati in Senza via di scampo, La fine del gioco e Al di là di tutti i limiti, fa diversi lavoretti. La leggenda dice che si è anche travestito da pollo per fare pubblicità a una catena di ristoranti (chissà se è vero).

Brad Pitt agli inizi della carriera

Il più divo di tutti

Oggi che di anni ne compie 60 (è nato il 18 dicembre 1963) con una mega festa nella sua villa di Los Angeles, e ha girato 57 film, più o meno, senza contare quelli che ha prodotto e le varie interpretazioni tv, fa un certo effetto guardarlo. Non solo perché è ancora tra gli uomini più belli e sexy di sempre – lo è stato diverse volte per la rivista People: nel 1995, dopo il successo di Seven e Intervista col vampiro. E nel 2000, grazie a Fight Club – ma perché sullo schermo lui c’è sempre stato. Una presenza fissa, sempre diversa. L’attore che oggi incarna forse più di tutti Hollywood (e non a caso è stato scelto per recitare in C’era una volta a… Hollywood e Babylon).

Divo, divino. Biondo come Robert Redford, di cui si è a lungo parlato di lui come l’erede, e col quale ha girato In mezzo scorre il fiume (bello, da recuperare). A volte impegnato, come in Seven, thriller angosciante dove incontra Gwyneth Paltrow: due musi tristi ma quanto erano cool! Altre volte giocoso, come quando entra a far parte della banda degli Ocean’s Eleven, capitanati da George Clooney o quando gira con Quentin Tarantino: da Bastardi senza gloria a C’era una volta a… Hollywood, di cui abbiamo già detto. Altre perfino un po’ ascetico come in Sette anni in Tibet. Passioni? Le macchine – pare si sia appena regalato una Porsche da 200 mila dollari e l’attivismo, iniziato al fianco di Angelina Jolie: ha finanziato diverse organizzazioni che operano in Africa e ha donato soldi per la ricostruzione di New Orleans dopo l’uragano Katrina.

Getty Images

Con Matt Damon e George Clooney, suoi partner in Ocean’s Eleven (2001)

Con Quentin tarantino con cui ha girato Bastardi senza gloria e C’era una volta a… Hollywood

Affascinante sempre

Quanto fascino si è sempre portato dietro. Perfino coi canini in vista in Intervista col vampiro, perfino coperto di sudore e sangue nei panni di un cattivissimo serial killer in Kalifornia. Perfino coi gesti sincopati del pazzo in L’esercito delle 12 scimmie e col viso pesto, ma la tartaruga in mostra, in Fight Club. Più gira film e più Brad Pitt diventa bravo, a dimostrazione che anche se sei uno degli uomini più belli del mondo non è che se sei solo uno da guardare. Vince 2 Oscar e numerosi altri premi. E, ca va sans dire le donne se lo contendono.

Con Juliette Lewis, fidanzata e interprete in Kalifornia (1993)

In Intervista col vampiro (1994)

In L’esercito delle 12 scimmie con Bruce Willis nel 1995

In Fight Club con Edward Norton nel 1999

Brad Pitt e le donne

Prima Juliette Lewis, allora 16enne e conosciuta sul set di Vite dannate, poi Gwyneth di cui già abbiamo detto, con cui è stato dal 1994 al 1997. Finché il suo agente non gli combina un incontro con Jennifer Aniston. Lei è la fidanzatina d’America, la Rachel di Friends, quella che abbiamo tutte voluto imitare: se ce l’ha fatta lei a conquistare Brad… Il loro è un amore da favola. Sono giovani, belli e sorridenti. Dopo due anni di fidanzamento nel 2000 si sposano con una cerimonia privata sulla spiaggia di Malibù. Ma sul set di Mr & Mrs Smith, nel 2005, l’uomo più sexy del mondo incontra la donna allora più bella del mondo: Angelina Jolie. E Brad capitola e cambia decisamente timbro: gira il mondo con lei, adottano insieme 3 figli (due lei li aveva già), ne fanno insieme altri 3. Comincia l’impegno e l’attivismo. Sembra che questa volta l’uomo che ha spezzato il cuore a Juliette, Gwyneth e Jennifer sia completamente succube di Angelina. Finisce malissimo dopo 10 anni, accuse reciproche di violenza, insulti da parte dei figli che accusano Brad di essere un pessimo padre.

Con Gwyneth Paltrow con cui è stato fidanzato dal 1994 al 1997

Con Jennifer Aniston, si sono conosciuti nel 1998, sposati nel 2000, hanno divorziato nel 2005.

Con Angelina Jolie. I Brangelina sono stati insieme dal 2005, fidanzati nel 2012 e sposati nel 2014. Hanno divorziato nel 2016 e solo nel 2021 Brad è riuscito a ottenere l’affidamento congiunto dei figli.

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno 6 figli: 3 naturali – Shiloh Nouvel, e i gemelli Knox e Vivienne – e 3 adottati – Chivan Maddox, Zahara Marley e Pax Thien.

La storia con Angelina Jolie

Per un po’ il fascino di Brad ha vacillato sotto i colpi di Angelina: è davvero così cattivo come lei dice? Così assente e irresponsabile? Difficile dirlo quando l’unica verità che puoi vedere è quella dei riflettori e dei paparazzi. Oggi Brad appare sui red carpet sereno e figo come sempre, capelli a volte lunghi a volte corti a seconda dei ruoli, con quella allure da star che solo pochi possono permettersi. Gira film con gli amici e con grandi registi. Un capolavoro dietro l’altro. Nel 2020 ha vinto il secondo Oscar (il primo era come produttore di 12 anni schiavo) come migliore attore non protagonista in C’era una volta a… Hollywood e oggi ha una nuova fidanzata Ines de Ramon, designer di gioielli di 31 anni. La sua vita è come la sceneggiatura di un film. E guardarlo è uno spettacolo, e non solo sul grande schermo.

Vince un Oscar come migliore attore non protagonista per C’era una volta a… Hollywood nel 2020.