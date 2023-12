Matthew Perry, Jennifer Aniston rivela cosa è accaduto il giorno in cui è morto

L 'attrice parla per la prima volta della morte dell'amato Chandler Bing della serie tv Friends: “Ci eravamo sentiti proprio quella mattina”

“Matthew Perry era felice e in salute quando è morto. Voglio che la gente lo sappia”. Lo ha detto Jennifer Aniston in una intervista alla rivista americana Variety. Con le lacrime agli occhi, la Rachel di Friends ha ricordato l’amato Chandler Bing della serie tv, trovato morto lo scorso 28 ottobre nella piscina della sua villa a Los Angeles. La causa ufficiale del decesso non è stata resa nota, poiché il medico legale è ancora in attesa dei risultati tossicologici.

I messaggi scambiati prima di morire

Jennifer Aniston ha rivelato di aver avuto uno scambio di messaggi con Matthew Perry poche ore prima che lui morisse. “Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma. Era felice, questo è tutto quello che so”, ha detto mentre l’amica Reese Witherspoon le teneva la mano. Le due attrici sono protagoniste della serie tv statunitense The Morning Show, arrivata alla terza stagione.

Jennifer Aniston: “Matthew Perry stava bene”

“Quella mattina gli stavo mandando messaggi”, ha raccontato Jennifer Aniston, “simpatico Matty. Non soffriva. Non stava lottando contro alcol o droghe. Era felice“. L’attrice, che ha 54 anni, ha sottolineato che il suo amato co-protagonista e amico di Friends non aveva avuto ricadute, nonostante ciò che alcuni potrebbero credere alla luce della sua lotta durata anni contro la dipendenza da droga e alcol.

“Mi manca tantissimo”

“Voglio che la gente sappia che era davvero in buona salute e che stava diventando sempre più sano”, ha spiegato, “Era impegnato nel rimettersi in forma. Ha lavorato così duramente”. Ha aggiunto: “Per lui è stata davvero dura. Mi manca tantissimo. Ragazzi, ci ha fatto ridere davvero tanto”.

Jennifer Aniston ha anche attribuito a Matthew Perry il merito di avere dato a Chandler Bing un modo di parlare particolare che divenne poi caratteristico del personaggio. “Il suo modo di parlare ha creato un mondo completamente diverso”, ha detto l’attrice di Murder Mystery, “abbiamo seguito il suo esempio, in un certo senso. Ha semplicemente aggiunto qualcosa alla nostra gioia”.

Matthew Perry: il dolore di Jennifer Aniston

Matthew Perry è morto apparentemente annegato nella sua vasca idromassaggio. Aveva 54 anni. Alcuni giorni dopo la sua prematura scomparsa, la famiglia e gli amici della star si sono riuniti per un memoriale privato in un cimitero di Los Angeles.

Fonti avevano riferito a Page Six che Jennifer Aniston era distrutta per la perdita del suo amico di lunga data e “si era tenuta da parte” al suo funerale, dopo essere arrivata per prima.

Un insider aveva spiegato: “È una seconda enorme perdita in meno di un anno, con il primo l’anniversario della morte di suo padre proprio dietro l’angolo”. Aveva aggiunto: “Non ha ancora riacquistato completamente il suo equilibrio, e ora questo l’ha devastata”.

Il messaggio di Jennifer Aniston sui social

Poco più di una settimana dopo la sepoltura di Matthew Perry, Jennifer Aniston e gli attori protagonisti della serie tv Friends hanno reso omaggio al loro amico in post individuali.

Quello dell’attrice era straziante: “Oh ragazzi, questa è stata una ferita profonda… Dover dire addio al nostro Matty è stata un’ondata folle di emozioni che non avevo mai provato prima. Tutti noi sperimentiamo una perdita ad un certo punto della nostra vita. Perdita della vita o perdita dell’amore”.

Aveva continuato: “Essere in grado di sedere davvero in questo dolore ti permette di sentire momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente. E lo abbiamo amato profondamente. Era una parte integrante del nostro dna. Eravamo sempre noi 6. Questa è stata una famiglia scelta che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso”.

“Matthew Perry amava far ridere la gente”

“Matty sapeva che amava far ridere la gente”, ha scritto ancora Jennifer Aniston, “come ha detto lui stesso, se non avesse sentito la “risata” avrebbe pensato che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. E ragazzi, è riuscito a fare proprio questo. Ci ha fatto ridere tutti. E ridere forte. Nelle ultime due settimane ho riflettuto attentamente sui nostri messaggi. Ridere e piangere e poi ridere ancora. Li terrò per sempre. Un giorno ho trovato un messaggio che mi ha inviato dal nulla. Dice tutto”.

“Matty, ti amo così tanto e so che ora sei completamente in pace e libero da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno… a volte riesco quasi a sentirti dire ‘potresti essere più pazza?'”‘. Riposa fratellino.Mi hai sempre rallegrato la giornata”.