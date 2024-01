Britney Spears lascia senza parole i fan: “Ho chiuso con la musica”

D opo i rumors sul fatto che stesse lavorando al suo decimo album, la reginetta del pop ha annunciato che non tornerà mai più nell'industria musicale. Ecco che cosa preferisce fare oggi

Britney Spears si ritira dalla musica. Lo ha annunciato lei stessa sui social network. “Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie sono spazzatura. Continuano a dire che mi sto rivolgendo a persone a caso per fare un nuovo album. Non tornerò mai più nell’industria musicale”. La cantante ha negato con rabbia di stare lavorando al suo decimo album.

La reginetta del pop era finita negli ultimi giorni al centro di alcuni gossip sul suo lavoro. Alcune riviste avevano affermato che la cantante di Toxic stava lavorando a un nuovo disco e che aveva arruolato, perché la aiutassero, le cantanti Julia Michaels, che ha lavorato all’album Glory di Britney, e Charli XCX, autrice di successi come Boom Clap, Break The Rules, Fancy con Iggy Azalea e Dirty Sexy Money con David Guetta e Afrojack.

Britney Spears: “Non tornerò più nell’industria musicale”

La notizia che Britney Spears avrebbe pubblicato il suo primo album dopo otto anni aveva mandato in visibilio i fan, che non vedono l’ora di rivedere in azione la loro cantante preferita. Ma lei ha subito spento gli entusiasmi.

Britney Spears ha detto chiaramente che non vuole più fare musica. Invece, preferisce la vita dietro le quinte, lavorando come ghostwriter per altre pop star.

“Preferisco fare la ghostwriter“

“Quando scrivo, lo faccio per divertimento o per altre persone”, ha spiegato la cantante. Ha aggiunto: “Per quelli di voi che hanno letto il mio libro, ci sono un sacco di cose che non sapete su di me. Ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni”.

Poi ha continuato: “Sono una ghostwriter e onestamente mi diverto così. La gente dice anche che il mio libro è stato pubblicato illegalmente senza la mia approvazione, questo è lontano dalla verità . Avete letto le notizie di questi giorni? Sono così amata e benedetta”.

Perché Britney Spears ha rinunciato a fare il suo decimo album

Tra i brani che Britney Spears ha scritto per altri artisti ci sono Whiplash di Selena Gomez e Follow Me di sua sorella Jamie Lynn Spears.

Fonti vicine alla cantante hanno confermato che Britney, che ha 42 anni, non ha ancora registrato musica. La popstar aveva iniziato a lavorare al suo decimo album in studio dopo la separazione dal marito Sam Asghari, ma alla fine ha deciso di prendersi una pausa per concentrarsi sul suo libro di memorie.

Otto anni fa l’ultimo successo

L’ultimo album in studio di Britney è stato Glory, pubblicato nel 2016. Il più grande successo dell’album è stato il singolo principale, Make Me con G-Eazy.

Invece, il suo più grande successo è stato Baby One More Time, con oltre 14 milioni di copie vendute. Dopo essere stata sotto tutela del padre per anni, nel 2021 un giudice ha accolto le sue richieste di interrompere quella misura.

Nell’ottobre del 2023 ha pubblicato il suo libro di memorie The Woman In Me, che è diventato un best seller.