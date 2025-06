Dopo il debutto a San Siro, Cesare Cremonini approda nella sua Bologna il 19 e 20 giugno con il tour Cremonini Live25, già sold out in prevendita. E sono già aperte le prevendite anche per il Cremonini Live26, che il 13 giugno del prossimo anno toccherà l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Uno spettacolo innovativo e visionario

Sul palco dello stadio Dall’Ara Cremonini darà vita a un racconto in cui la struttura dello spettacolo è immaginata come un viaggio. Punto di partenza è quello intrapreso dall’artista nel 2022, quando da solo ha attraversato tutta l’America fino a raggiungere il sogno delle aurore boreali nel Circolo Polare Artico in Alaska.

La scaletta del concerto di Bologna

In oltre due ore e mezza di spettacolo Cremonini si mostrerà in tutto il suo eclettismo artistico: musicista dai riferimenti anglosassoni in Alaska Baby, performer teatrale in La ragazza del futuro e Ora che non ho più te, pianista intenso e comunicativo in Acrobati, popstar consumata nei classici come Buon Viaggio, Mondo, Logico. E ancora cantautore legato alla grande tradizione musicale della sua città con San Luca e Nessuno Vuole Essere Robin, giocoso a autoironico in GreyGoose.

Stando ai due concerti di Milano la scaletta al Dall’Ara dovrebbe essere la seguente:

Cercando Camilla (Short version)

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante Tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

Sul palco del Dall’Ara anche Luca Carboni

A Bologna, come a San Siro, è atteso anche Luca Carboni per il duetto dell’intima e intensa San Luca. Per entrambi è fondamentale il legame con la loro città: «Mi emoziona l’idea che Luca torni al Dall’Ara per due sere di fila», confessa Cremonini. Perché se è vero che «non esistono eredi di artisti inimitabili come Lucio Dalla», Cremonini ha sempre pensato che la sua storia dovesse essere «in continuità» con la tradizione musicale bolognese, «un valore più importante delle cose che potrei guadagnare durante la carriera. Sono un traghetto che porta avanti questa tradizione». Una volta a Roma (17 e 18 luglio, ndr), poi, «mi piacerebbe ricreare un trio con Carboni e Jovanotti, che sarà all’Olimpico per la mia ultima data».

Cremonini: «Sono affamato, ho ancora tanto da dire»

«Sono un artista che ancora si mette in gioco, che non è seduto sugli allori, che scommette e che prova a inventare. Ho ancora tanto da dire. Ho ancora fame», ha commentato Cesare Cremonini a poche ore dalla partenza del suo nuovo tour, cominciato a Lignano la scorsa settimana con la data zero. Ogni strada e ogni incrocio del lungo viaggio che ha intrapreso e portato fino all’Alaska è diventata una canzone. Quelle nuove che suonerà Cremonini durante i concerti del tour sono otto, mai così tante: «Vuol dire che in questo disco c’è stato un volta pagina».

Cremonini si definisce un cantante che ha ancora paura di sbagliare: «Dover studiare per uno show è una cosa che mi piace. Vocalmente amo questo tour, perché è difficile. E io amo le cose difficili». Per prepararsi è stato sulle Dolomiti, con una dieta «no sugar, no social e no alcol», i «miei tre veleni» e adesso «sono in grande forma fisica e mentale».

I sold out «mi hanno responsabilizzato» con numeri «non scontati» e per questo è tanta la voglia di restituire qualcosa: «Voglio che il mio pubblico sappia che sono ancora affamato, che sono ancora inquieto – conclude Cremonini -. Non sono nelle condizioni di fare i concerti per fare cassa. E non è ancora arrivato il momento di fare nei live dei meravigliosi e festanti karaoke. Sono un artista dell’oggi, ancora impegnato nel suo lavoro e nella ricerca».

15-16 giugno – Milano, Stadio San Siro

19-20 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara

24 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

28 giugno – Messina, Stadio San Filippo

3-4 luglio – Bari, Stadio San Nicola

8 luglio – Padova, Stadio Euganeo

12 luglio – Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

17-18 luglio – Roma, Stadio Olimpico

