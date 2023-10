Carolina Marconi e il tumore: “Fate attenzione alle protesi”. È scontro con il primario De Vita

L 'ex gieffina, che nel 2019 ha scoperto di avere un tumore al seno, avanza dubbi sulle protesi. La replica del chirurgo plastico Roy de Vita

Carolina Marconi è tornata a parlare del tumore al seno e del decorso della sua malattia, scoperta nel 2019. In un’intervista a “Gente” l’ex gieffina, costretta a operazioni e chemioterapia, ha avanzato dubbi sulle sue protesi al seno: “Forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio”.

Carolina Marconi e il tumore, l’appello

Carolina Marconi ha raccontato a “Gente” come il tumore diagnosticatole fosse aggressivo ma anche molto piccolo e da mammografia ed eco non si fosse visto bene: “C’è voluta una risonanza per diagnosticarlo”. Per questo ha lanciato un appello alle donne e alle ragazze soprattutto se con protesi al seno: “State ancora più attente e se c’è qualcosa, non accontentatevi del primo parere“.

La replica del primario De Vita

La frase sulle protesi pronunciata dall’ex concorrente del Grande Fratello non è evidentemente piaciuta al chirurgo Roy De Vita, primario di chirurgia plastica e ricostruttiva all’Istituto Nazionale dei Tumori di Roma “Regina Elena”, il quale su Instagram ha risposto ai dubbi di alcuni utenti.

“Il dubbio di Carolina Marconi sulle protesi mammarie – privo di qualsiasi evidenza scientifica – è stato espresso con eccessiva superficialità non pensando al panico ingiustificato che potrebbe creare” – ha detto il primario.

Donne e protesi mammaria: i numeri

De Vita ha spiegato che “le donne portatrici di protesi mammaria in Italia sono migliaia e nel mondo sono addirittura milioni e non solo sono donne che hanno fatto chirurgia estetica ma anche donne che hanno avuto un tumore al seno, esattamente come lei”.

Il chirurgo: “Da Carolina Marconi parole subdole”

Quindi, sempre in riferimento a quanto dichiarato dall’ex gieffina, il chirurgo ha continuato: “Fare un’affermazione come quella che lei ha fatto capisce che effetto destabilizzante può avere su queste donne? Non ha un briciolo di evidenza scientifica ed è inaccettabile se la fa a un giornalista. Le sue parole sono subdole“.

De Vita: “Le protesi sono sicure”

De Vita ha spiegato poi come le protesi siano sicure e ha ribadito l’importanza “della sorveglianza, preferisco chiamarla così. La verità è che il tumore al seno è il più frequente tumore femminile e ogni in Italia ci sono circa 56mila nuovi casi, con una donna su otto che è colpita dal tumore al seno”.