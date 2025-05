Chiara Ferragni ha raccontato un lato più intimo della sua vita personale durante l’ultima puntata del podcast Storie Oltre le Stories, condotto dalla sorella Valentina Ferragni. L’episodio, dedicato al tema delle donne indipendenti, ha visto protagoniste tutte e tre le sorelle Ferragni, in un confronto sincero sul rapporto tra autonomia femminile e relazioni sentimentali.

La Ferragni e il rapporto con gli uomini

Nel corso della conversazione, Valentina ha posto una domanda diretta alle sorelle: «Noi ci consideriamo donne forti, ma questo spaventa gli uomini?». Una riflessione che ha aperto la strada a considerazioni profonde da parte di Chiara Ferragni, che non ha esitato a condividere alcune esperienze personali. «Tutte noi siamo state legate a persone che non ci hanno trattato bene. Mi è capitato più volte. È qualcosa che, purtroppo, succede a molte donne», ha ammesso.

La riflessione della Ferragni

L’influencer e imprenditrice ha poi aggiunto: «Secondo me, tanti uomini dicono di desiderare una compagna indipendente, sicura di sé, capace di farsi rispettare e di avere una carriera. Ma quando si trovano davvero accanto a una donna così, sono pochi quelli che riescono a gestirlo senza sentirsi messi in discussione nel loro ego. Ecco perché, quando trovi un uomo che non si sente minacciato da questo, è quello giusto da avere accanto». Durante il podcast, Chiara ha anche sottolineato come le dinamiche tossiche possano essere inizialmente tollerate, anche da chi si ritiene forte. «Capita di giustificare comportamenti sbagliati, di accettarli pensando che sia normale. Ma non lo è. E questo tipo di relazioni lascia ferite, a volte profonde».

Un tema caldo anche in passato

Il tema delle relazioni disfunzionali non è nuovo per Chiara Ferragni. In passato ne aveva parlato anche sui social, in particolare in un video pubblicato su TikTok. «Non sono stata fortunata in amore – aveva spiegato -, ma sono una romantica senza rimedio. Spesso cerchiamo relazioni tossiche perché è ciò a cui il nostro cervello è abituato. I nostri errori sentimentali derivano spesso da traumi, insicurezze, o schemi che continuiamo a ripetere inconsapevolmente». La riflessione, però, non si riferisce a Fedez, da cui è oggi separata, ma si estende a una considerazione più generale, che coinvolge anche le esperienze di amiche e conoscenti. Chiara parla con lucidità del peso degli errori passati, della difficoltà nel riconoscere i segnali di allarme, e della necessità di rompere certi schemi relazionali.

Con Tronchetti Provera è finita?

Nel frattempo, l’attenzione mediatica intorno alla vita privata di Chiara Ferragni continua a essere alta. Negli ultimi mesi, si è parlato molto del legame con Giovanni Tronchetti Provera, erede del gruppo Pirelli, con cui sarebbe nata una frequentazione a partire dall’estate 2024. I primi rumors sono emersi in seguito ad alcune uscite pubbliche, vacanze condivise e momenti passati insieme, che hanno alimentato l’ipotesi di una relazione più profonda. Tuttavia, nelle ultime settimane si è parlato di un possibile allontanamento. Il fatto che Giovanni non fosse presente né al fianco di Chiara ad Abu Dhabi, dove ha trascorso il compleanno, né durante le celebrazioni in Costa Azzurra, ha alimentato le voci su una presunta crisi.