Da tutti è conosciuta come Elodie Di Patrizi, ma la cantante di Dimenticarsi alle 7 ha rivelato che il suo vero cognome sarebbe Canini. All’origine dell’inghippo una complicazione legale vissuta dalla nonna, che ai tempi non registrò il figlio (padre di Elodie) con il cognome del vero padre, con cui aveva iniziato una relazione dopo aver lasciato il marito. Elodie ha raccontato questo inedito dettaglio della sua storia familiare durante un’intervista a Good Times su R101, dove ha presentato il nuovo album Mi Ami Mi Odi, uscito il 2 maggio.

«Mia nonna era una fuorilegge»

«Io non ho il mio vero cognome – ha spiegato l’artista romana –. Mio papà ha scoperto il suo cognome vero al liceo, ma la storia è un po’ complicata. Prima che arrivasse la legge sul divorzio, mia nonna era sposata con un signore che si chiamava Enzo Di Patrizi. Si lasciano ma, ovviamente, mia nonna era una fuorilegge per l’epoca, perché non si poteva. Poi mia nonna si sposa, anzi si accoppia, con mio nonno Angelo Canini e nasce mio papà, ma essendo la legge ancora non abrogata, ha dovuto dargli il cognome del suo ex marito».

Il padre di Elodie scoprì tutto al liceo

Il papà di Elodie non ha saputo nulla fino ad un episodio accaduto al liceo, che è stato raccontato dalla stessa cantante: «Fino al liceo lui era convinto di chiamarsi Roberto Canini, anche perché mio nonno andava nelle scuole a dire ai presidi di chiamarlo in quel modo, visto che era il suo cognome – ha detto la Elodie –. Al liceo però il preside non ha accolto la richiesta e quindi, quando hanno fatto l’appello e hanno chiamato “Roberto Di Patrizi”, mio padre è rimasto seduto ed è così che ha scoperto come si chiamava. Quindi in teoria il mio cognome è Canini e io mi chiamo Elodie Canini, ma ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega».

La legge sul divorzio ha cambiato tutto

Prima della legge sul divorzio in Italia (legge n. 898 del 1970), il matrimonio era indissolubile, e quindi non esisteva la possibilità legale di separarsi definitivamente per risposarsi o rifarsi una vita ufficialmente con un altro partner. Tuttavia, alcune donne lasciavano comunque il marito (de facto) e formavano nuove unioni non riconosciute legalmente. Se da una di queste nuove unioni nascevano figli, la legge dell’epoca distingueva chiaramente tra figli legittimi (nati nel matrimonio) e figli naturali (nati fuori dal matrimonio).

Elodie tra pop, cinema e stadi

Nata artisticamente da Amici di Maria De Filippi, Elodie è oggi una delle voci più riconoscibili del pop italiano. Con l’uscita del nuovo album Mi Ami Mi Odi, la cantante presenta un progetto «simpatico, divertente e molto pop». E ora si prepara per un’estate esplosiva con due concerti-evento negli stadi: l’8 giugno a San Siro e il 12 giugno al Maradona di Napoli. L’artista romana è impegnata anche sul fronte cinematografico. Dopo il film Gioco Pericoloso uscito a marzo, tornerà sul grande schermo dal 22 maggio con Fuori, in concorso al Festival di Cannes.