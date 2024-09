Chiara Ferragni ha annunciato che le società TBS Crew Srl e Fenice Srl, coinvolte nel procedimento Agcom per pratiche commerciali scorrette nella partnership con Dolci Preziosi, hanno creato, «all’interno dei rispettivi siti web www.theblondesalad.com e www.chiaraferragnibrand.com, una sezione informativa ‘Attività Benefiche’ esclusivamente dedicata ad approfondire i dettagli di tutte le iniziative benefiche che le stesse dovessero svolgere».

A spiegarlo l’imprenditrice in una storia su Instagram, specificando che «questa sezione verrà aggiornata con le informazioni ricevute dai soggetti destinatari sugli andamenti e i risultati conseguiti con tali iniziative».

Leggi anche Scandalo pandori, la Ferragni pagherà la multa

Ferragni e l’accordo con l’Antitrust

Un’operazione resa necessaria in attuazione degli accordi a conclusione dell’istruttoria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul caso delle uova pasquali “griffate Ferragni” che prevede l’impegno da parte delle società coinvolte di separare in modo netto e chiaro le attività con finalità commerciali da quelle con scopo benefico. Pena una sanzione amministrativa fino a dieci milioni di euro.

Le società verseranno inoltre 1,2 milioni di euro in tre tranche in favore dell’impresa sociale “I Bambini delle Fate”, cui era rivolta l’iniziativa benefica in collaborazione con Dolci Preziosi in occasione della Pasqua 2021 e 2022.

La devoluzione a “I Bambini delle Fate”

Ferragni ha aggiunto che nella sezione “Attività Benefiche” dei siti gli utenti troveranno «pubblicate alcune informazioni relativa all’impresa sociale ‘I Bambini delle Fate’ e alla devoluzione effettuata da TBS Crew Srl o Fenice Srl, in data 28 agosto 2024, a favore della stessa».

Sui siti internet è stato pubblicato il messaggio: «Le società TBS Crew Srl e Fenice Srl comunicano che, in data 28 agosto 2024, nell’ambito degli impegni dalle stesse presentati nel procedimento ‘uova di Pasqua/Chiara Ferragni’ e accolti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento notificato il 5 luglio 2024 cui si rimanda (https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12699%20chiusura.pdf), è stato effettuato il primo versamento – complessivamente pari a 400.000,00 euro – delle tre devoluzioni previste a favore dell’impresa sociale ‘I Bambini delle Fate’».