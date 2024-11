Quando i genitori di Rumer Willis – Bruce Willis e Demi Moore – hanno divorziato nel 2000, lei aveva appena 10 anni, ma in seguito i due genitori hanno portato avanti un riuscito progetto di co-genitorialità. Il divorzio non ha significato anche una separazione tra figli e genitori, anzi. Nonostante la fine di un matrimonio durato 13 anni, Bruce e Demi sono riusciti a mantenere una relazione solida e coesa, con un obiettivo ben preciso: il benessere dei loro figli. Questo è stato uno degli aspetti che ha segnato profondamente la crescita di Rumer, che oggi, a sua volta, si impegna a portare avanti un tipo di genitorialità simile con la sua bambina Louetta, nata dalla relazione con il musicista Derek Richard Thomas.

Crescere con l’esempio dei genitori

Nel corso di un’intervista al podcast The Glamour and Grit con Eric e Sainty Nelsen, Rumer ha riflettuto sull’impatto che la separazione dei suoi genitori ha avuto su di lei. Anziché focalizzarsi su un’educazione fatta di parole e insegnamenti teorici, Rumer ha sottolineato di aver imparato che i figli assorbono di più dall’esempio: «La lezione più grande che ho imparato da mia madre, che ho cercato di trasmettere a Louetta, è che i nostri figli non imparano perché glielo diciamo noi. Imparano guardandoci», ha spiegato, parlando di come l’esempio di Bruce Willis e Demi Moore l’abbia guidata nel creare un ambiente familiare positivo. Questa lezione le ha insegnato che, anche in caso di separazione, è possibile riuscire a far funzionare una co-genitorialità sana, facendo sempre prevalere l’amore e l’impegno verso i figli.

Impegnarsi nella co-genitorialità

Se il divorzio dei genitori ha inevitabilmente segnato l’infanzia di Rumer, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis ricorda soprattutto la forza con cui i suoi genitori hanno affrontato la situazione. «Mi sento incredibilmente fortunata perché i miei genitori hanno divorziato quando avevo 10 anni, ma non ho mai dovuto dividere le vacanze. Non ho mai avuto compleanni divisi. Festeggiavamo il Natale tutti insieme», ha raccontato Rumer, che ha potuto così vivere una relazione equilibrata con entrambi i genitori, senza dover fare i conti con le difficoltà che molti bambini affrontano durante un divorzio. Per lei, questa è stata una grande lezione di equilibrio e collaborazione, che oggi cerca di applicare nel suo stesso percorso di madre.

La volontà di trasmettere gli stessi valori alla figlia

Rumer ha sottolineato quanto sia importante che i genitori, anche se separati, continuino a lavorare insieme per il bene dei figli. È questo l’esempio che la figlia delle due star di Hollywood intende seguire con il suo ex partner, Derek Richard Thomas, nella speranza di garantire a Louetta una crescita altrettanto serena e senza conflitti.

Meno egocentrismo e più attenzione ai figli

Rumer ha spiegato come la chiave per una genitorialità serena e funzionale stia nel mettere da parte l’ego e concentrarsi sul bene dei figli. «Il problema si presenta quando si fa tutto incentrato su di te e sulla tua dinamica», ha osservato. Secondo Rumer Willis, ogni decisione dovrebbe essere presa in funzione del benessere dei bambini, piuttosto che per risolvere soltanto questioni personali.

