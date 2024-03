Courteney Cox, la star di Friends in lizza per un reality britannico

L a Monica Geller della famosa serie tv potrebbe diventare la star di The Traitors, il reality show britannico ambientato in un castello

Ricordate Monica Geller della serie tv Friends? A interpretarla era Courteney Cox, che adesso è in lizza per partecipare al famosissimo reality show britannico, The Traitors.

Per chi ancora non ne avesse sentito parlare, si tratta di uno show a tema omicidi e misteri. I protagonisti devono risolvere alcune missioni in un castello scozzese, ma alcuni di loro sono “Traitors”, cioè Traditori, che hanno l’obiettivo di prendere di mira gli ignari partecipanti “creduloni” per aumentare le loro possibilità di vittoria.

Courteney Cox sarà la star di The Traitors?

Il reality show, che nel Regno Unito è condotto dalla presentatrice tv Claudia Winkleman, è già arrivato alla seconda stagione. Finora i partecipanti erano perfetti sconosciuti, ma adesso i produttori vorrebbero far entrare nel castello anche alcune star.

Perché Courteney Cox? Facile: pare che l’attrice sia molto amica di Claudia Winkleman. La presentatrice tv l’avrebbe già contattata per proporle di entrare a far parte del reality. Una fonte ha riferito al quotidiano britannico The Sun che “Courteney è sempre stata una fan dello show, soprattutto perché la versione britannica ha la sua amica Claudia come protagonista”.

A pranzo con la presentatrice

Da quanto si è appreso, le due donne sono amiche da anni e il mese scorso sono state fotografate mentre pranzavano insieme a Londra. A loro si sono uniti Johnny McDaid, il fidanzato di lunga data di Courteney Cox, e Kris Thykier, il marito di Claudia, che è un produttore cinematografico.

Il video promozionale con Courteney Cox

L’anno scorso, Courteney Cox ha anche aiutato la sua amica Claudia con un video promozionale per lo spettacolo. Nella clip, la presentatrice appariva accanto a una figura incappucciata, che altri non era che l’attrice. La quale la implorava: “Claudia, per favore, posso farlo?”.

Implacabile la risposta: “Te l’ho già detto, è un no. Non puoi candidarti se sei una celebrità o sei famosa. Ora… vai via”. Pare, però, che quest’anno produttori e presentatrice abbiano cambiato idea.