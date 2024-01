Matthew Perry “violento e manipolatore”: rivelazioni dopo la morte

L 'amato Chandler Bing della serie tv Friends aveva nascosto agli amici di fare ancora uso di alcol e droghe. Lo sostengono fonti bene informate, che hanno rivelato particolari choc sulla vita dell'attore

Tre mesi dopo la morte di Matthew Perry, spuntano nuovi particolari sui motivi che avrebbero portato l’amato Chandler Bing della serie tv Friends a perdere la vita nell’idromassaggio della sua villa.

In particolare, secondo un nuovo rapporto, l’attore aveva molti scheletri nell’armadio. Matthew Perry avrebbe mentito per anni sulla sua sobrietà. Non solo: aveva alle spalle una storia di abusi. Ad affermarlo sono tre fonti anonime che hanno chiesto al settimanale americano Us Weekly di rimanere anonime.

“Matthew Perry era un manipolatore”

Uno degli insider ha spiegato: “Era verbalmente, emotivamente e fisicamente violento”. Quindi, ha definito Matthew Perry come una persona “manipolatrice”. Ha aggiunto: “Tutto quello che sapeva fare era causare dolore e fare la vittima“.

Una seconda fonte anonima ha negato che la star di Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa (1997) fosse un “essere umano orribile”, ma ha detto che era “influenzato” dalla sua dipendenza.

“Non uso droghe da 18 mesi”

Nell’ottobre del 2022 Matthew Perry aveva stimato di avere speso 9 milioni di dollari per cercare di tirarsi fuori dalle sue dipendenze e diventare sobrio. Aveva aggiunto che ormai non faceva più uso di sostanze da 18 mesi.

Tuttavia, dopo la sua morte all’età di 54 anni, la polizia ha trovato nella sua casa diversi farmaci ottenibili solo su prescrizione, tra cui antidepressivi, ansiolitici e altri per curare la dipendenza da oppiacei. Non c’era, però, nessuna sostanza illegale.

I test iniziali hanno rilevato che l’attore non aveva fentanyl o metanfetamina nel suo corpo quando è morto nella sua vasca idromassaggio. Il rapporto finale dell’autopsia ha attribuito la causa del decesso agli “effetti acuti della ketamina“, un farmaco usato per trattare la depressione.

“Matthew Perry non si era disintossicato”

Una fonte ha detto a Us Weekly che le persone nella cerchia ristretta dell’attore nutrono ancora diversi sospetti su come sia morto davvero. “Tutti quelli vicini a Matthew dicevano che era morto per overdose“, ha affermato l’insider.

Ha aggiunto che gli amici di Perry erano convinti che non avesse mai affrontato adeguatamente i suoi problemi di salute mentale, e che invece si sarebbe “isolato” troppo.

Incidenti stradali sotto effetto di droghe?

Ma c’è di più. Secondo una fonte, la lotta contro la dipendenza dell’attore era così fuori controllo che “si è schiantato con la sua Aston Martin molte volte mentre era sballato”. “Ha solo danneggiato l’auto e nessuno è rimasto ferito”, ha aggiunto, “ ma non ha considerato avrebbe potuto uccidere qualcuno”.

Tuttavia, non esistono foto che dimostrino questi incidenti. Ci sono, invece, diverse immagini rubate dai paparazzi nelle quali si vede Matthew Perry che va in giro con la sua lussuosa auto.

Il dipartimento di polizia di Los Angeles, contattato da alcuni giornalisti di Page Six, non è stato in grado di verificare le affermazioni a causa di informazioni insufficienti sui presunti incidenti e su dove potrebbero avere avuto luogo.

“Matthew Perry aveva aggredito alcune persone”

Le fonti anonime hanno anche rivelato che la lotta di Matthew Perry contro le sue dipendenze aveva avuto un impatto anche sulle sue relazioni. In particolare, un insider ha detto a Us Weekly: “Una volta ha avuto uno scontro fisico con l’esperta di dipendenze Morgan Moses, che era una sua cara amica. L’ha spinta contro un muro e le ha lanciato qualcosa, poi l’ha spinta su un letto”. Il tutto sarebbe accaduto nel marzo del 2022.

La fonte ha anche affermato che Matthew Perry era noto per prendere a pugni i muri, capovolgere tavoli e lanciare oggetti durante le sue esplosioni di rabbia. Un secondo insider ha aggiunto che l’attore aveva espresso un certo rimorso per quanto accaduto, che era “mortificato”.

“Una ex voleva denunciarlo”

Ma questa non sarebbe stata l’unica volta che l’attore avrebbe tenuto un comportamento violento. Pare che un’ex fidanzata ventenne abbia minacciato di citare in giudizio Perry nel 2020 per abusi emotivi e psicologici dopo che lui l’aveva “resa dipendente da droghe, tra cui ossicodone e antidolorifici”. Tutte queste affermazioni non sono state, tuttavia, verificate.

Secondo una fonte, Perry avrebbe sfruttato le sue relazioni con le donne perché lo aiutassero a procurarsi la droga. “Non usciva più in pubblico. È così che ha fatto tutto di nascosto da chi gli voleva bene”, ha detto.

La versione di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, che era amica di lunga data di Matthew Perry, ha però dipinto un quadro molto diverso di come stava l’attore nei giorni prima della sua morte.

“Stavo messaggiando con lui quella mattina. Non soffriva. Non stava lottando contro le droghe. Era felice”, ha detto.

Inoltre, una donna di nome Athenna Crosby, che è stata vista cenare con l’attore il giorno prima che morisse, ha ripetutamente detto che Matthew era di buon umore e non aveva avuto alcuna ricaduta. “Era sobrio al 100%”, ha aggiunto, “si comportava normalmente, parlava molto bene, non mi ha dato alcuna impressione che fosse sotto l’effetto di droghe o alcol di alcun tipo”.