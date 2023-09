Depardieu, all’asta la sua collezione di 250 opere d’arte

D a Rodin a Duchamp, da Mirò a Picasso: la collezione d'arte di Gérard Depardieu va all'asta all'Hôtel Drouot di Parigi

Gérard Depardieu vende la sua collezione d’arte. All’asta parigina saranno messi all’incanto 250 tra dipinti, disegni e sculture. La collezione dell’attore è notevole: l’incasso stimato è fra i tre e i cinque milioni di euro.

Due giorni di asta a Parigi

Nei due giorni dell’asta – che si svolgerà il 26 e 27 settembre all’Hôtel Drouot di Parigi – saranno messe in vendita opere di grandi nomi dell’arte, appartenenti a diversi stili e periodi. Sebbene l’attore sia prevalentemente appassionato di arte moderna, ha messo insieme una collezione assai composita.

La variegata collezione di Depardieu

L’istrionico mattatore francese ha gusti eclettici. La collezione di Gérard Depardieu comprende opere di Calder, Miró, Braque, Duchamp, Hockney, Niki de Saint Phalle, Dubuffet, Léger, Redon, Zadkine e Picasso. L’attore de “l’ultimo metrò” ha acquisito alcune rarità, come i dipinti del pittore Eugène Leroy.

L’amore per l’arte iniziato con Camille Claudel

Gérard Depardieu ha iniziato ad acquistare opere d’arte in modo “seriale” alla fine degli anni ’80. “I suoi primi passi nel settore sono stati quando ha girato il film Camille Claudel”, ha spiegato David Nordmann, il banditore incaricato della vendita . “In questa occasione ha vissuto come Rodin e ha scoperto il piacere della scultura, di poter toccare le opere”. Alla fine del film l’attore ha acquistato i suoi primi tre bronzi, realizzati dal maestro francese.

Opere da 600 euro a un milione di euro

Molto varie le fasce dei prezzi di base delle varie opere, si va da 600 euro fino ad arrivare un milione di euro per la scultura monumentale di Germaine Richier “The Walking Man”, l’opera preferita di Depardieu che l’attore di “Novecento” esponeva all’ingresso di casa sua.

Leroy, l’artista preferito di Depardieu

L’artista preferito di Gérard Depardieu resta Eugène Leroy, di cui acquistò i dipinti prima per amicizia, poi studiando il pittore di Tourcoing e rimanendo affascinato dall’artista divenendone uno dei collezionisti più importanti. In vendita 31 dipinti della collezione di Depardieu, stimati tra 5.000 e 120.000 euro.

Su Depardieu l’ombra delle accuse di stupro

Sul divo francese gravano tredici nuove testimonianze di violenze sessuali commesse tra il 2004 e il 2022. Nel 2021 l’attore è stato indagato per sospetto di stupro nei confronti dell’attrice Charlotte Arnould . “I problemi legali di Gérard Depardieu non possono competere con la qualità della collezione”, ha dichiarato il banditore cercando evidentemente di minimizzare il rischio che l’asta – come è avvenuto per l’immagine dello stesso Depardieu – possa essere oscurata dalle accuse di violenza sessuale che gravano su di lui.

Perché Depardieu ha deciso di vendere?

Sulle ragioni che hanno originato la decisione di Depardieu di disfarsi della sua sterminata collezione d’arte circolano diverse ipotesi, ma nessuna ufficiale. Dalla necessità di fare cassa in vista dei processi che dovrà affrontare a motivi anagrafici e legati alle sue condizioni di salute: l’attore, che ha 74 anni, ha importanti problemi di peso, ha dichiarato di bere smodati quantitativi di vino e ha all’attivo un infarto e un’operazione a cuore aperto in cui gli sono stati impiantati cinque bypass.