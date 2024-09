Sta facendo molto discutere il dissing tra Fedez e Tony Effe. Da giorni i due rapper, un tempo molto amici tanto da definirsi “fratelli”, si stanno lanciando accuse, alcune molto pesanti, attraverso la loro musica e i loro social network. Anche Chiara Ferragni è finita in mezzo al litigio ma, da sul canale Instagram, ha fatto sapere: «Lasciate in pace me e i miei figli».

Com’è nato lo scontro tra Fedez e Tony Effe

In base a quanto emerso, l’origine dello scontro risalirebbe a metà 2024, quando Tony Effe, ex membro della Dark Polo Gang, avrebbe rifiutato una collaborazione musicale con Fedez, innescando una serie di frecciatine a distanza tra i due artisti. Ma la situazione è esplosa definitivamente quando Tony Effe ha menzionato Chiara Ferragni in una delle sue strofe, insinuando una presunta complicità tra lui e l’influencer. I due sono anche stati fotografati insieme dal settimanale Chi. Se tra di loro ci sia mai stata una storia non è però stato né confermato né smentito.

Il dissing di Fedez

Fedez ha risposto, sia a livello musicale che sui social, con il brano “L’infanzia difficile di un benestante“. Già il titolo fa riferimento alla vita del rivale. Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, viene, infatti, da una famiglia benestante, con padre orafo e madre che ha lavorato per un certo periodo di tempo in hotel. Il testo del brano di Fedez rimanda proprio a quello: alla sua pretesa di venire dalla strada. Fedez ha messo in rima le presunte dipendenze di Tony Effe, tirando in causa anche Chiara Biasi (amica dell’ex moglie). Ha poi raccontato di un Tony Effe “traditore”, che scriveva a Chiara Ferragni mentre si fingeva suo amico («Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi. Quelli come te io li chiamo infami»). E, ancora, ha ricordato i suoi discorsi razzisti, pronunciati prima di salire sul palco con Ghali. A infiammare ulteriormente le cose, nel video del brano appare Taylor Mega, ex fidanzata del rapper romano.

Tony Effe e il brano sulla Ferragni

Tony Effe non è rimasto in silenzio e, dopo aver commentato «Che imbarazzo», ha risposto a Fedez pubblicando un brano dall’eloquente titolo “Chiara“, accusando il rivale per come si è comportato con la moglie da cui si è recentemente separato. «Chiara dice che mi adora, che non vedeva l’ora – ha intonato Tony Effe -. Non ti devi sentire in colpa. Chiara dice che mi adora, non si lascia una mamma sola. Sei proprio una brutta persona». Il rapper romano ha anche tirato in mezzo i figli di Fedez e della Ferragni, accusando il rapper di Rozzano di aver messo al mondo i bambini solo per poterli postare sui social.

L’intervento di Chiara Ferragni

Le parole di Tony Effe non hanno lasciato indifferenti gli ex coniugi. In una storia pubblicata su Instagram, Fedez ha scritto: «Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano. Scanso nel rap, scarso di valori». A fronte della citazione di Leone e Vittoria, anche Chiara Ferragni ha affidato il proprio pensiero ai social: «Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me e i miei figli, grazie».