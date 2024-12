Dopo un anno di frequentazione, Dua Lipa e Callum Turner si sono fidanzati ufficialmente. L’attore di Animali Fantastici, secondo quanto rivela The Sun, avrebbe fatto la proposta alla cantante durante le feste natalizie. Dua Lipa, i cui successi includono New Rules, Physical e Houdini, ha appena concluso la prima tappa del suo tour negli stadi ed è tornata nel Regno Unito dall’Asia per trascorrere il Natale con la famiglia e Callum.

Un anno d’amore fra Dua e Callum

Dua Lipa e Callum Turner hanno iniziato a far girare voci su una loro possibile relazione a inizio gennaio, quando entrambi hanno partecipato un after-party londinese per la première della miniserie per Apple TV Masters of the Air. Lo scorso giugno, la coppia è stata avvistata al Glastonbury Festival, che ha visto la cantante britannico-albanese esibirsi sul palco Pyramid del celebrato evento musicale. Dopo una vacanza agostana ad Ibiza, la coppia è stata paparazzata a settembre presso il Chiltern Firehouse, locale londinese gettonato dalle celebrità.

L’anello di diamanti sfoggiato su Instagram

Nel suo ultimo post su Instagram la cantante, cerchietto natalizio e Moon Boot di pelliccia ai piedi, ha sfoggiato un grande anello di diamanti all’anulare.

I programmi della coppia per Capodanno

Dopo un anno di successi strepitosi, Dua Lipa si prepara a organizzare un party esclusivo di Capodanno a Londra. Fra gli inviati ci sarebbero fra gli altri Harry Styles, Bella Hadid ed Emma Watson. «Dua e Callum stanno organizzando quella che si preannuncia come la festa di Capodanno più chiacchierata dell’anno», ha dichiarato una fonte al Sun specificando che la coppia ha trovato «un posto fantastico» e sta componendo una lista di ospiti ricca di celebrities.

«Dua e Callum non potrebbero essere più felici»

«Dua e Callum sono così innamorati e sanno che questa cosa è per sempre. Sono fidanzati e non potrebbero essere più felici – ha detto la fonte al Sun -. Callum è un solido supporto per Dua e sono una coppia meravigliosa. La loro famiglia e i loro amici sono così felici. È stato un Natale fantastico per loro».

