Scarpe con la punta divisa, il look controverso di Dua Lipa

D urante una delle sue ultime uscite a New York, la cantante ha sfoggiato un paio di scarpe che hanno scatenato polemiche sui social. Ma non è l'unica ad averle scelte

Quando sceglie le sue calzature per un evento sul tappeto rosso o una passeggiata a New York, Dua Lipa ama tenere i suoi fan sulle spine. La cantante ha un mare di stilisti a sua disposizione – da Bottega Veneta a Vivienne Westwood, e altri – e raramente sfoggia lo stesso stile due volte. A ogni look, è un coro di applausi. Ma questa volta le cose sono andate diversamente.

Dua Lipa ha, infatti, indossato un paio di scarpe che hanno diviso i social tra chi le adora e chi le ritiene eccessive. Che cosa hanno di particolare? La punta divisa.

Il look divisivo di Dua Lipa

Tutto è avvenuto durante una delle ultime uscite pubbliche di Dua Lipa a New York. Per proteggersi dal freddo invernale, la cantante di Dance the Night ha indossato un outfit semplice: un cappotto da sera oversize decorato con una stampa jacquard nera e sotto un abito noir di seta abbinato a collant semitrasparenti.

Di recente, Dua Lipa ha attraversato la sua “fase Birkin“. Ma per questa uscita pubblica ha abbandonato la borsa di Hermès da 12mila dollari e ne ha sfoggiata una in coccodrillo più sottile, che aveva spazio solo per l’essenziale. Ha, quindi, indossato un paio di Maison Margiela Tabis con cinturino alla caviglia e l’iconica e controversa silhouette a punta divisa. Ha abbinato le eccentriche décolleté a grossi calzini bianchi.

Dua Lipa con le scarpe a punta a New York (@Ipa)

Uno stile che ha suscitato polemiche

Sebbene le scelte di stile di Dua Lipa siano raramente o quasi mai sbagliate, sui social i fan si sono divisi. In molti le hanno scritto che le sue scarpe sono “brutte”.

Non che non se lo aspettasse: questo modello di calzatura esiste da decenni, l’omonimo marchio le ha fatte debuttare nel 1988 ispirandosi a uno stile tradizionale giapponese del 1500. Da allora, però, i Tabis sono spesso al centro di accesi dibattiti. Un modello così, infatti, o lo ami o lo odi. E forse è proprio per questo che nel mondo della moda sono considerate un capolavoro.

Kylie Jenner con le scarpe a doppia punta (@Ipa)

Le celeb adorano le scarpe con la punta divisa

Nonostante che sui social le scarpe con la doppia punta siano oggetto di critiche accesissime, alcune delle it girl più influenti del mondo fashion le adorano. Tra le star che le sfoggiano con orgoglio ci sono Zendaya, Olivia Rodrigo e Rihanna.

Anche Kylie Jenner è una sostenitrice accanita del look. Dopo essersi seduta in prima fila alla sfilata di Maison Margiela alla settimana della moda di Parigi a gennaio, è stata fotografata mentre indossava Tabis bianche e abbaglianti.

Dua Lipa le aveva già sfoggiate

Quanto a Dua Lipa, non è la prima volta che sfoggia le scarpe a doppia punta. Negli ultimi mesi sono diventate una delle sue opzioni preferite.

Nel luglio scorso, mentre usciva dal suo ristorante preferito di Londra, ha optato per una versione Mary Jane con le cinghie. Le ha abbinate a un classico paio di jeans bianchi button-down con lavaggio chiaro e a una borsa a tracolla nera Gucci Jackie 1961.